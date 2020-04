'De Turkse Toets' van Lorenzo en Ayse wint de eerste battle in 'Mijn Keuken Mijn Restaurant'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

De duo's Lorenzo-Ayse en Dries-Charlotte, respectievelijk eerste en laatste uit beide groepen, namen het vandaag, dinsdag 7 april, tegen elkaar op in een eerste spannende battle in 'Mijn Keuken Mijn Restaurant' bij VTM.

De jury gaf de meeste punten aan Lorenzo en Ayse die dus als eerste geselecteerd zijn om in een latere fase een eigen restaurant te openen.

Dries en Charlotte serveerden skrei bij het hoofdgerecht: 'Terug vis, heel ambitieus. We hebben al eens rauwe vis gegeven door tijdsgebrek, ze gaan dus met argusogen zitten kijken naar de cuisson', besefte Dries. Maar deze keer lukte het hen wél. 'Ik denk dat we de story over de makreel snel moeten vergeten. Dat stukje heb je nu wel rechtgezet', besloot Sergio Herman. En Piet Huysentruyt deed er nog een schepje bovenop: 'Cuisson perfection. Je gaat deze cuisson in veel restaurants niet vinden.'

Het koppel Lorenzo en Ayse heeft als ambitie om een eigen zaak te starten en de echte Turkse keuken te tonen. Die missie is alvast geslaagd: 'Lorenzo, Ayse, gefeliciteerd met het brengen van de Ottomaanse keuken, want je bent daarin geslaagd', besloot Piet Huysentruyt, die bij hun dessert zelfs zijn bord aflikte. En er waren nog meer complimenten: 'Ik heb nog nooit zo’n lekker dessert gegeten met kaas. Echt waar, was super lekker', analyseerde Marcelo Ballardin. Sergio Herman vervolgde: 'Ik ga één ding zeggen: jullie hebben de Turkse vlag hier vandaag op deze plek gepland. En ik denk dat ze daar heel trots op mogen zijn. Fantastisch!'

Nadat de zes juryleden hun punten gaven, zijn Lorenzo en Ayse het eerste duo dat een eigen restaurant mag openen. Deze fase zal door de maatregelen rond het coronavirus op een later tijdstip opgenomen en uitgezonden worden.

'Ongelooflijk! Er gaan gewoon mensen bij ons komen eten in ons restaurant! Crazy! Waanzin!', glundert Ayse en Lorenzo beseft: 'Het circus is nog niet gedaan voor ons.'

Dries en Charlotte verlaten de wedstrijd met opgeheven hoofd: 'Te mogen koken voor 6 topchefs en daar 32/60 voor krijgen, wat toch niet gebuisd is, dan ben ik eigenlijk wel blij', aldus Charlotte.

Punten van de jury:

voor Lorenzo-Ayse:

Loïc 7, Piet 6, Anne-Sophie 7, Sofie 7, Marcelo 7, Sergio 7 = 41/60

voor Dries-Charlotte:

Loïc 5, Piet 5, Anne-Sophie 6, Sofie 6, Marcelo 5, Sergio 5 = 32/60

