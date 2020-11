'De Toots Sessies' vanaf maandag op Canvas, Eén en VRT NU

'De Toots Sessies' vanaf maandag op Canvas, En en VRT NU

Foto: Canvas/VRT - Jonas Leupe 2020

In 'De Toots Sessies' presenteert Canvas captaties van een brede waaier van lokaal artistiek talent in de legendarische Studio Toots aan de Reyerslaan.

Muziek in een variëteit van stijlen, van klassiek over rock tot jazz, maar ook podiumkunsten, theater enzovoort. Canvas wil met 'De Toots Sessies' de zwaar getroffen cultuursector ten volle ondersteunen. En artiesten en publiek met elkaar verbinden. Nu alle concerten, optredens en voorstellingen tijdelijk geannuleerd zijn, krijgt het publiek toch de kans om te proeven van het brede cultureel aanbod. Corona deed het licht uit, daarom zet Canvas elke avond de spots op een artiest of ensemble van eigen bodem.

'De Toots Sessies' duren telkens een kwartier en worden afwisselend gepresenteerd door Thomas Vanderveken, Isolde Lasoen en Eva De Roo. Zij praten met elke artiest over hoe zij deze periode ervaren, want stuk voor stuk zagen deze performers hun optredens in de tweede lockdown geannuleerd.

In de eerste week brengen alvast Jef Neve & Nicolas Kummert, Camila Lakhloufi (Bronks) en Eefje De Visser een smaakmaker uit hun laatste werk in een adaptatie voor De Toots Sessies. Ook Brihang (rap) , Alexander Vantournhout (dans), Absynthe Minded (Indierock) staan al op de planning.

'De Toots Sessies' lopen vanaf 16 november om 19.40 uur elke weekdag op Canvas en na het Journaal Laat op Eén en via VRT NU. 'De Toots Sessies' worden ook op VRT NU gebundeld in een themapagina 'Cultuur'.

Olivier Goris, manager Eén en Canvas: 'De VRT kreeg uit verschillende hoeken de vraag of we niets konden doen . Het moest iets worden waar de artiest iets aan heeft, maar de kijker ook. En iets wat haalbaar is, want ook wij zijn beperkt qua mogelijkheden. In 'De Toots Sessies' vallen al die elementen samen. We geven artiesten een dagelijks podium in een van de meest unieke studio's van het land. Op tv én online.'

Isolde Lasoen: 'Het is meer dan ooit het moment om meer cultuur aan te bieden op tv. Artiesten missen hun publiek, nu ze niet kunnen optreden, en het publiek mist ons. 'De Toots Sessies' zijn de perfecte opportuniteit om op een kwalitatieve manier muziek en podiumkunsten tot bij de mensen thuis te brengen. Hopelijk evolueren we op termijn naar een normaliteit voor meer cultuur in het programma-aanbod. En ikzelf kijk er erg naar uit om deze reeks mee te presenteren, dat is helemaal nieuw voor mij.'

Eva De Roo: 'Dankzij deze 'Toots Sessies' kunnen onze artiesten zich weer even artiest voelen en kunnen wij allemaal samen weer heel even een live publiek zijn. Zonder dat er iemand een kwak bier over je kleren morst of een scheet laat tijdens het dansen. Je gaat er versteld van zijn hoeveel deugd het doet om live stemmen of instrumenten te horen! Het is fijn dat we ons VRT-publiek even kunnen delen met een cultuursector die al maanden naar adem hapt!'

Thomas Vanderveken: 'In nood kent men zijn ware vrienden', wordt gezegd. De VRT is een grote vriend van de kunsten, en ik ben vereerd om een steentje te kunnen bijdragen aan deze sessies. Ze zijn broodnodig, voor de artiesten én de fans!'

Maandag 16 november: Jef Neve & Nicolas Kummert (Jazz)

Jef Neve zag in het voorjaar de release van zijn nieuwe plaat Mysterium in het water vallen. Maar nooit werkte hij harder dan in deze coronatijden. Sinds maart gaf de pianist meer dan tachtig optredens. In het begin van de lockdown dagelijks via Facebook Live, daarna in openlucht voor een beperkt publiek én voor het verplegend personeel op de covid-afdeling van ziekenhuizen.

Voor Mysterium gaat hij heel bewust terug naar de jazzroots, zonder drums maar met blazers en bas. In 'De Toots Sessies' brengt hij twee nummers in intieme bezetting met saxofonist Nicolas Kummert, die hij al kent sinds zijn studententijd.

'Als het mogelijk is, wil ik in 2021 eerst graag optreden met de grotere groep van Mysterium. Voorlopig is dat economisch niet haalbaar. Ik laat de dingen wat op mij afkomen. Alles gaat toch afhangen van wat er op welk moment mogelijk is.'

Host: Isolde Lasoen

Dinsdag 17 november: Camila Lakhloufi (Jeugdtheater)

Lecture for everyone-20 is een artistiek jongerenproject van kunstenaar Sarah Vanhee. Sarah werkte een jaar lang met een groep Brusselse jongeren aan een brief ‘aan iedereen'. Dit project zou normaal in mei in première gaan, werd uitgesteld naar november, maar kan helaas ook nu niet doorgaan.

Camila, één van de briefschrijfsters, brengt een stuk uit de brief.

Host: Thomas Vanderveken

Woensdag 18 november: Eefje De Visser, singer-songwriter

Eefje De Visser bracht in januari haar vierde plaat Bitterzoet uit. Net toen ze op vertrekken stond voor een volgeboekte tournee, sloeg corona toe. Eefje bleef niet bij de pakken zitten en zo ontstond een concertfilm, die werd opgenomen in Eefjes studio. De film werd uitgezonden in enkele concertzalen in Nederland en in Antwerpen. In januari staan er weer concerten op de agenda, die hopelijk wel kunnen doorgaan. Eefje brengt De Parade en Maak het stil.

Host: Eva De Roo