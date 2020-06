'De Stoel' komt dit jaar naar JOU toe!

Foto: Eén - © VRT 2019

Geen nood voor de fans van zomerklassieker 'De Stoel' op En. Het populaire mini-programma zal ook nu te zien zijn. Door de coronamaatregelen wel in een aangepaste vorm.

Ook dit jaar zal 'De Stoel' te zien zijn op Eén. Dat bericht Het Laatste Nieuws. Het immens populaire (mini-)programma komt wel in een aangpeaste vorm terug als gevolg van de coronamaatregelen.

Hoe dat precies zal zijn, weten we nog niet. De makers buigen zich momenteel nog over het nieuwe concept. Wel is zeker dat er geen massale stroom naar de locatie van De Stoel zal zijn. Het is de bedoeling dat de bekende strandstoel naar JOU toekomt. Binnenkort weten we hoe dat precies in zijn werk zal gaan.

'De Stoel' begon ooit als rubriek in het zomerse magazine '1000 Zonnen en Garnalen'. Na het afvoeren van opvolger '1000 Zonnen' ging het programma verder als (mini-)programma. Met uitschieters tot 750.000 kijkers is het programma een echte zomerklassieker. Goed nieuws dus dat het programma ook deze zomer te zien zal zijn.

Bron: Het Laatste Nieuws