De sportzomer van de 2021: bij Sporza beleef je alles vanop de eerste rij

Een rijkgevulde sportzomer staat voor de deur, met als hoofdgerecht het EK voetbal, de Ronde van Frankrijk en uiteraard de Olympische en Paralympische Spelen. Bij de VRT is het sportspektakel vanaf het eerste startschot tot het laatste fluitsignaal te volgen.

EK voetbal

'Villa Sporza'

Het EK voetbal komt het eerst op ons af. Een maand lang zijn we zoet met in totaal 51 wedstrijden, te beginnen bij de openingsmatch op vrijdag 11 juni. In 'Villa Sporza', onder de VRT-toren, staat alles in het teken van het EK, met uiteraard extra aandacht voor de Rode Duivels. Na de uitschakeling in de kwartfinales op het EK in 2016 en de derde plaats op het WK in 2018, mogen we dromen van de Europese titel. In de groepsfase nemen de Rode Duivels het op tegen Rusland (zaterdag 12 juni), Denemarken (donderdag 17 juni) en Finland (maandag 21 juni).

Pieter De Windt, hoofdredacteur Sporza: 'Nog meer dan andere edities, is het volgende EK voetbal er één dat je als kijker niet alleen wil zien, maar vooral ook wil beleven. We zijn blij dat we die beleving ook mee kunnen nemen in onze uitzendingen. In en rond 'Villa Sporza' kunnen supporters de wedstrijden van het EK volgen. Het is het eerste programma met publiek op de VRT sinds de lockdown van maart 2020. Alles gebeurt op een veilige manier, door de afname van een sneltest bij alle aanwezigen en een decor dat helemaal aangepast is aan de covidregels. Als de Duivels op zondag 11 juli de finale in Wembley halen, zullen we dus samen nagelbijten in 'Villa Sporza' aan de Reyerslaan.'

Tot aan de Tour is Maarten Vangramberen in 'Villa Sporza' gastheer voor de omkadering bij de namiddag- en de vooravondmatchen. Karl Vannieuwkerke neemt de avondwedstrijden voor zijn rekening en vervangt Maarten vanaf de start van de Tour. Karl blijft in 'Villa Sporza' tot en met de finale van het EK voetbal, op zondag 11 juli in Londen. Er staat opnieuw een veelzijdige ploeg voetbalanalisten klaar om de matchen bij Maarten en Karl te analyseren. Dat zijn onder anderen Jan Boskamp, Imke Courtois, Mo Messoudi, Heleen Jaques, Tomasz Radzinski, Gert Verheyen, Arnar Vidarsson en Franky Van der Elst.

Alle wedstrijden van de Rode Duivels kan je bekijken op Eén, net als alle wedstrijden om 15.00 en 21.00 uur. De matchen van 18.00 uur worden live uitgezonden op Canvas. De wedstrijden van de Rode Duivels vormen hierop een uitzondering, want die zullen, ongeacht het uitzenduur, te zien zijn op Eén. Op televisie zijn Aster Nzeyimana, Eddy Demarez, Filip Joos, Peter Vandenbempt, Stef Wijnants en Geert Heremans de commentatoren van dienst. Bert Sterckx, Peter Vandenbempt, Tom Boudeweel en Geert Heremans verzorgen het wedstrijdcommentaar op de radio. Eddy Snelders is co-commentator en analist voor de Rode Duivels. Karl Vannieuwkerke en zijn gasten leggen de voetbaldag elke avond neer met 'Villa Sporza' op Eén.

Peter Vandenbempt: 'Een kwarteeuw als commentator bij nationale en internationale topwedstrijden tussen de beste clubelftallen in de wereld in de Champions League en de Europa League heeft mij een mooie verzameling aan gekoesterde herinneringen opgeleverd, maar elke keer weer kijk ik opgewonden uit naar een wereldbeker of een EK waar in een unieke ambiance gestreden wordt voor volk en vaderland. En naar Euro 2020 nog meer dan anders, dit is het EK waarbij het voetbal eindelijk zijn fans terugziet en deze mooie sport eindelijk weer zichzelf kan zijn.'

'Sporza Radio' en 'De Tribune'

Op Radio 1 gidsen presentatoren Tom Vandenbulcke, David Naert, Steffy Merlevede en Niels Van Duyse iedereen door de voetbaldag. Ook een vaste afspraak is de dagelijkse podcast De EK-Tribune. In 'Sporza EK' en 'De Wereld Vandaag' geven Steffy Merlevede en Ruth Roets vanaf 15.00 uur een blik op het voetbal en de dagelijkse actualiteit. Vanaf 19.00 uur zijn alle ogen gericht op het EK voetbal.

Online

Ook op sporza.be vind je de klok rond het laatste nieuws over het EK, met onder meer liveverslaggeving, livestreams en op Facebook livegesprekken. Het hoeft niet bij supporteren te blijven, want dit jaar kan iedereen opnieuw zijn favoriete ploeg samenstellen in de EK Manager. Stel een team samen en verdien punten op basis van de prestaties van de spelers van je team. De pronostiektool is er voor iedereen. Je kan er pronostikeren op alle wedstrijden van het EK binnen een vriendengroep. Ten slotte blijf je met de Sporza Voetbalapp tot in detail op de hoogte van de gebeurtenissen op het EK. Inclusief pushmeldingen over de Rode Duivels.

Ronde van Frankrijk

'Villa Sporza' en 'Vive le Vélo'

Het eerste startschot van de Ronde van Frankrijk 2021 weerklinkt al op zaterdag 26 juni in Brest. De Grand Départ is een week vervroegd om uit het vaarwater van de Olympische Spelen te blijven, wat betekent dat de Tour wel twee weken lang samenvalt met het EK voetbal. De VRT blijft gewoontegetrouw alle ritten live uitzenden op Eén. Maarten Vangramberen zorgt dagelijks voor tekst en uitleg, zowel rond de live-uitzendingen als in de journaals. Tijdens het EK voetbal zit je bij 'Villa Sporza' ook goed voor een nabeschouwing van de ritten. Na afloop van het voetbaltoernooi reizen Karl Vannieuwkerke en zijn ploeg door naar Frankrijk, waar ze vanaf maandag 12 juli nog een week lang 'Vive le Vélo' maken. Op zondag 18 juli, na de traditionele slotrit over de Champs-Elysées in Parijs, kennen we de opvolger van de jonge Sloveen Tadej Pogacar.

'Sporza Tour'

Op Radio 1 is 'Sporza Tour' er alle dagen van 13.00 tot 18.00 uur met presentatoren Gert Geens en Bart Schols. Christophe Vandegoor en co-commentatoren Sven Nys, Serge Pauwels en Frank Hoste brengen ter plaatse verslag uit van de Tour. Carl Berteele en Renaat Schotte kruipen op de motor, in het spoor van het wielerpeloton op de motor. Michel Wuyts en José De Cauwer blijven trouwe metgezellen voor de tv-uitzendingen. Zij leveren commentaar vanuit Brussel.

Tour Manager

Ook op sporza.be kan je de Tour van start tot finish volgen én je kandidaat stellen als de beste virtuele ploegleider van België in Tour Manager.

Olympische Spelen

Van vrijdag 23 juli tot en met zondag 8 augustus is het tijd voor de langverwachte Olympische Spelen in Tokio. Met een tijdsverschil van zeven uur is het net als vijf jaar geleden rekenen geblazen om onze Belgische sporters live aan het werk te zien, maar bij Sporza zit je de klok rond op de eerste rij.

'Tokio Live' en 'Studio Tokio'

Maarten Vangramberen leidt 's nachts iedereen vanuit Tokio doorheen de belangrijkste sportcompetities in 'Tokio Live', met uiteraard speciale aandacht voor onze landgenoten. 's Ochtends neemt Frank Raes het even van Maarten over. In een ontbijtprogramma ontvangt hij elke dag enkele boeiende gasten. Aansluitend bundelt Catherine Van Eylen het belangrijkste sportnieuws in 'Studio Tokio', waarna Imke Courtois in 'Tokio Live' de focus opnieuw naar de liveverslaggeving verlegt. 's Middags, aan het einde van Het journaal, brengt Catherine Van Eylen opnieuw het vaste olympische nieuwsblok 'Studio Tokio'. Aster Nzeyimana neemt daarna de fakkel over voor 'Tokio Live' in de namiddag. Aanvullend op het avondjournaal is 'Studio Tokio' er opnieuw. Dan vat Ruben Van Gucht het belangrijkste sportnieuws vakkundig samen. De dag wordt elke avond afgesloten met een olympische talkshow met Karl Vannieuwkerke als gastheer. Op een vaste locatie in Vlaanderen zal hij de olympische dag afronden.

'De Olympische Ochtend' en 'Sporza Tokio' op Radio 1

Ook op de radio kan je de Olympische Spelen uiteraard van nabij volgen. Radio 1 zet vanaf zaterdag 24 juli de dag in met 'De Olympische Ochtend', tussen 6.00 en 9.00 uur. Duo-presentatie is tijdens de week in handen van Ruth Joos/Gert Geens en Michaël Van Droogenbroeck/Steffy Merlevede. In het weekend hoor je Jan Van Delm en Gert of Steffy. Van 13.00 tot 17.00 uur is er in 'Sporza Tokio' met Tom Vandenbulcke opnieuw sport, met rechtstreekse verslaggeving, interviews, reportages en analyses. Net zoals tijdens het EK voetbal is er ook een dagelijkse podcast: 'De Olympische Tribune'. De vaste maandagafspraak met De Tribune blijft ook tijdens de Spelen behouden.

'Vuurdoop' en Sporza@school

Op sporza.be brengen drie extra livestreams nog meer actiebeelden uit Tokio. Uiteraard is alles ook te volgen met live updates in tekstvorm. Om nog beter mee te zijn, worden de hoogtepunten dagelijks gebundeld en steekt ook de Sporza-app in een nieuw jasje. Tijdens de Spelen lanceert Sporza ook een speciale Olympische Spelen-nieuwsbrief. Een service om je elke ochtend op de hoogte te houden van de actie van de voorbije nacht. Zo kom je telkens te weten welke Belgen er die dag in actie komen. De videoreeks 'Vuurdoop', met Belgische debutanten op de Spelen, dompelt je in aanloop naar de Spelen al volledig onder in de olympische sfeer. Met zeilster Emma Plasschaert, hockeyspeler Victor Wegnez, basketbalspeelsters Kim en Hanne Mestdagh, hardloper Isaac Kimeli, hordeloopster Hanne Claes en judoka Jorre Verstraeten. En ook het klaslokaal Sporza@school opent weer zijn deuren.

Commentatoren

Sporza-commentatoren in Tokio voor de Olympische Spelen:

Atletiek: Kris Meertens & Marc Willems (televisie) en Bert Sterckx (radio)

Zwemmen: Stef Wijnants & Sidney Appelboom (televisie) en Dirk Gerlo (radio)

Baanwielrennen: Renaat Schotte (televisie)

Basketbal: Christophe Vandegoor & Kris Meertens (televisie)

Gymnastiek: Inge Van Meensel & Dirk Van Esser (televisie)

Hockey: Eddy Demarez & Pascal Kina (televisie)

Verschillende sporten worden vanuit Brussel becommentarieerd. Zo ook de tijdrit en wegrit in het wielrennen, met de tandem Michel Wuyts en José De Cauwer bij de mannen en Ruben Van Gucht en Lieselot Decroix bij de vrouwen. Daarnaast zijn er in de loop van de dag nog heel wat specialisten te gast in de verschillende programma': sporters en ex-sporters, zoals Hans Van Alphen, Pieter Timmers, Sven Decaesstecker, Evy Van Acker, Michèle George en Dirk Van Tichelt.

Paralympische Spelen

Vanaf dinsdag 24 augustus kan je bij Sporza ook de Paralympische Spelen op de voet volgen. De openings- en slotceremonie worden live uitgezonden en er is een dagelijks magazine met uitgebreide samenvattingen, reportages en portretten. Waar mogelijk probeert Sporza ook een aantal wedstrijden met Belgische medaillekandidaten live aan te bieden, in atletiek, tennis en wielrennen.

Canvas

'Het EK van de Duivels'

Op Canvas zorgt Ben Crabbé, voetballiefhebber in hart en nieren, voor de gepaste opwarming voor het EK voetbal. Samen met de hoofdrolspelers brengt hij vanaf maandag 24 mei het verhaal van de zes EK-deelnames van de Belgen in 'Het EK van de Duivels'. Van de kuitbeenbreuk van Wilfried Van Moer tot het ontslag van Marc Wilmots. Van 'Dag Moeder' tot de flaters van Filip De Wilde.

In elke aflevering is er een centrale gast, die op dat tornooi een hoofdrol speelde. Paul Van Himst bijt de spits af met het verhaal van het EK van 1972. Daarna volgen Jan Ceulemans met het EK in 1980, Frank Vercauteren met het EK in 1984, Gert Verheyen met het EK in 2000 en Thibaut Courtois met het EK in 2016. Ben en zijn centrale gast schuiven aan tafel en duiken in een bad van nostalgie en straffe verhalen. Via archiefbeelden, kranten, foto's en tal van getuigenissen wordt de hele historie van een tornooi gereconstrueerd. In de zesde aflevering, vlak voor de aftrap van het EK, blikt Ben vooruit met bondscoach Roberto Martínez en zoekt hij uit hoe wij nu eindelijk die titel gaan pakken.

Eén

'Voor de Aftrap'

Sport staat deze zomer centraal in verschillende Eén-programma's. In aanloop naar de start van het EK voetbal zendt Eén op woensdag 9 juni de laatste aflevering van 'Het EK van de Duivels' uit, waarin Ben Crabbé vooruitblikt op het tornooi met bondscoach Roberto Martínez. Op donderdag 10 juni krijgt iedereen dan een exclusieve blik achter de schermen bij Martínez: in 'Voor de Aftrap' laat hij voor het eerst camera's toe tijdens zijn dagelijks werk als bondscoach. Bijna vijf jaar is de Spanjaard al coach van de Duivels. Toen hij werd aangesteld, fronsten velen hun wenkbrauwen. Maar Martínez maakte van de Duivels een geoliede machine. Winnen is intussen het nieuwe normaal. De derde plaats op het WK in Rusland was een historische prestatie, en België start aan het EK als 's werelds nummer één. Met deze gouden generatie voetballers wil Martínez nu ook écht een prijs pakken. Zullen de Duivels dankzij zijn aanpak en visie schitteren op het komende EK?

Documentaires

Net voor de start van de Spelen volgen nog twee bijzondere documentaires op Eén: een over Ann Wauters en een over Nina Derwael. Op woensdag 21 juli kruip je in het hoofd van Ann Wauters en volg je de weg die ze samen met de Belgian Cats aflegt richting kwalificatie voor de Olympische Spelen. Wanneer is het ideale moment om een sportcarrière af te sluiten? Het is de vraag waar Wauters mee worstelt. De meest gedecoreerde Belgische basketbalspeelster ooit wil met een deelname aan de Olympische Spelen het laatste gaatje in haar palmares opvullen. Maar welke blijvende schade brengt ze daarmee toe aan haar lichaam? Op donderdag 22 juli volg je de weg van Nina Derwael. In januari 2020 richtte Nina Derwael, samen met het volledige team Belgym, het vizier op de Olympische Spelen van Tokio. De voorbereiding zou doorkruist worden door corona, uitgestelde Spelen, blessures, en door een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de gymnastiekfederatie. Inge Van Meensel volgt vanop de eerste rij de turbulente aanloop naar wat het hoogtepunt moet worden in de carrière van de Belgische gymnastes.

'Het Huis'

Afgelopen seizoenen kwamen er ook heel wat topsporters langs in 'Het Huis' en kregen we een unieke inkijk in hun leven. Deze zomer valt opnieuw te genieten van deze afleveringen. Zo komt ex-Red Flame Imke Courtois (donderdag 24 juni) aan bod, voormalig wielrenner Sven Nys (woensdag 30 juni), wielrenner Wout Van Aert (donderdag 1 juli) en koningin van de atletiek en olympisch kampioene Nafi Thiam (maandag 19 juli).

Linde op stap met de Cats

Ook op de online kanalen van Eén valt deze sportzomer veel te beleven. Zo zorgt Linde Merckpoel er voor dat we deze zomer niets hoeven te missen van het EK basketbal voor vrouwen. Linde volgt onze Belgian Cats al lang, leerde als grote supporter de spelers kennen, en beleefde hun belangrijkste sportprestaties vanop de eerste rij. Ze wil Vlaanderen warm maken om mee te supporteren voor deze topploeg en zorgt van donderdag 17 tot en met zondag 27 juni voor een unieke blik achter de schermen van het EK.

Ketnet

'Competitiebeesten'

Op Ketnet wordt vanaf zaterdag 29 mei het tweede seizoen van de reeks 'Competitiebeesten' uitgezonden. Daarin krijgt iedereen een unieke kijk in het leven van zes topsportkinderen met een olympische droom: Nina Derwael (gymnastiek, 21), Jolien Corteyn (schermen, 19), Laurens Devos (tafeltennis en paralympiër, 20), Jef Vandorpe (rolstoeltennis en paralympiër, 19), Fleur Vermeiren (zwemmen, 18) en Fabio Van den Bossche (baanwielrennen, 20). Om die droom in vervulling te laten gaan, leiden de jonge topsporters een bijzonder leven. Gedurende vier maanden volgt productiehuis Het Konijn de talenten tijdens trainingen en wedstrijden, in binnen- en buitenland. Hoe ziet hun leven als topsporter eruit? Hoe gaan ze om met winst en verlies? Hoe combineren ze hun sport met school en vrienden? En hoe gingen ze om met de coronacrisis en het jaar uitstel van de Olympische Spelen?

Ketnet supportert voor de Duivels

Verder slaan de Ketnet-wrappers de handen in elkaar om in aanloop naar en tijdens het het EK te supporteren voor de Rode Duivels. Ze brengen vanaf vrijdag 4 juni met 'We gaan door' hun eigen supporterslied om de nationale voetbalhelden een hart onder de riem te steken. Ook 'Karrewiet' zal de prestaties van de Rode Duivels en de Belgen in Tokio op de voet volgen en het nieuws op kindermaat brengen.

MNM

Aandacht voor entourage en nieuwe podcast

Ook bij MNM leert iedereen onze Belgische sporters beter kennen. In 'Boost' komt er deze periode elke middag een (toekomstige) olympiër aan het woord, zoals basketbalspeelster Ann Wauters en hockeyers Thomas Briels en Loïck Luypaert. Vanaf maandag 28 juni schakelt MNM een versnelling hoger en maken we ook kennis met de entourage van onze Belgische sporters. Vier weken lang hoor je er de vrienden, familie, wielervrouwen en collega's van de landgenoten die we in actie zullen zien op het EK voetbal, de Ronde van Frankrijk en de Olympische Spelen. Op vrijdag 23 juli, bij het begin van de Olympische Spelen in Tokio, lanceert MNM ook een nieuwe podcast. In 'Tokyo Hotel' ontdekken we de meest bijzondere hotelervaringen van onze Belgische sporters. Met onder meer Kenny De Ketele, Emma Plasschaert en Hanne Claes.

Radio 2

'FC Niels & Wiels'

Spelen de Rode Duivels? Dan stelt Radio 2 'FC Niels & Wiels' op! Niels Destadsbader en Miguel Wiels supporteren samen met BV's, Bekende Voetbalfans, luisteraars en veel live-feestmuziek. Samen ontdekken ze kleine kantjes van onze tegenstanders, volgen onze voetbalhelden op afstand en schreeuwen onze Duivels naar de overwinning. 'FC Niels & Wiels' is er alle speeldagen van de Rode Duivels van 13.00 tot 16.00 uur. Behalve op zondag, dan stelt Radio 2 de ploeg op tussen 10.00 en 13.00 uur.

De sportzomer, dat is ook...

EK basketbal vrouwen, het EK hockey en WK wielrennen

Het EK voetbal, de Ronde van Frankrijk, de Olympische en Paralympische Spelen zijn uiteraard de blikvangers, maar er is deze zomer nog meer sport te beleven bij de VRT. Naast de grote evenementen is het de volgende maanden ook uitkijken naar het EK basketbal bij de vrouwen met de Belgian Cats, het EK hockey in Amsterdam met onze Red Lions en Red Panthers, en het WK wielrennen in Vlaanderen.