'De MUG': een blik achter de schermen bij de spoed van ZNA Stuivenberg - VIDEO

In de nieuwe reeks 'De MUG' volgen de makers van Helden van Hier vanaf maandag 24 februari om 21u45 de spoeddienst van ZNA Stuivenberg. Het iconische ziekenhuis ligt in het hartje van Antwerpen en heeft één van de grootste en drukste spoedafdelingen van het land met zo'n 40.000 patiënten per jaar.

Kijkers duiken mee in het leven van de artsen, verplegers en ambulanciers tijdens hun levensreddende job. De camera’s gaan mee in de wagens als de bestuurder zich door het drukke verkeer wringt en door rode lichten moet rijden.

Spoedverpleegkundige Bjorn: 'Het moeilijkste aan het MUG-rijden is om je eigen adrenaline en stress onder controle te houden wanneer je naar een interventie rijdt.' De hulpverleners krijgen op de spoeddienst van ZNA Stuivenberg werkelijk alles over de vloer.

In de eerste aflevering, nu maandag 24 februari om 21.45 uur, is te zien hoe een man zich aanmeldt op de spoed nadat hij is aangevallen door een hond. Hij werd daarbij op een wel zeer onaangename plek gebeten... De dokters zoeken uit hoe ernstig de verwondingen zijn.

Ondertussen moeten de hulpverleners met spoed uitrukken na een oproep over een ernstig ongeval in de haven van Antwerpen. Philippe is van een ladder geschoven en schuin op zijn enkel terechtgekomen. 'Je wordt immuun voor bepaalde types wonden en breuken, maar er zijn er toch waarvan je denkt: dat moet heel pijnlijk zijn', zegt spoedarts Johan. Johan en spoedverpleegkundige Bjorn proberen de voet van Philippe te stabiliseren en hem zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te brengen. Een dosis verdoving lokt tijdens de rit naar het ziekenhuis grappige reacties uit bij Philippe: ''I love you! Echt! Ik ben Alice in Wonderland.'

Ook de school van Nikki (8) schakelt de hulp van de MUG in. Nikki is gevallen van de touwen op de speelplaats. Haar arm lijkt gebroken. Spoedverpleegkundige Vicky heeft meteen door dat het om een gecompliceerde breuk gaat. Ze stelt alles in het werk om het Nikki zo aangenaam mogelijk te maken. 'Ik probeer altijd een band te creëren met mijn patiënten, dat vind ik heel belangrijk. Ik heb mijn job pas goed gedaan als de patiënt zo comfortabel en rustig mogelijk is als we het ziekenhuis binnenrijden', zegt Vicky.

'De MUG', vanaf maandag 24 februari om 21.45 uur op VTM.