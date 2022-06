'De Inspecteur' loodst ook dit jaar iedereen vlot door belastingaangifte

Is het alweer die tijd van het jaar? Ja dus. Binnenkort moet onze belastingaangifte weer binnen, en heel wat Belgen zien daar elk jaar ongelofelijk tegenop. Worstel jij met de grote envelop voor het aanslagjaar 2022? Geen nood! Radio 2 en VRT NWS helpen iedereen op weg.

Sven Pichal beantwoordt deze week de meest prangende fiscale vragen in de belastingspecial van 'De Inspecteur', met dit jaar voor het eerst een callcenter op zaterdag.

Experts

Benieuwd wat er dit jaar niet aan je aandacht mag ontsnappen bij het invullen van je belastingaangifte? Sven Pichal overloopt het proces met tal van experts, zoals Francis Adyns van de FOD Financiën en Fatima Isarti van de actiegroep Fiscaal Ideaal.

Kamal Kharmach vulde als kleine jongen al de aangiftes in van de hele wijk. Hij geeft op donderdag 9 en vrijdag 10 juni enkele handige tips.

Ook minister van Financiën Vincent Van Peteghem komt op dinsdag 7 juni persoonlijk tekst en uitleg geven bij de huidige en toekomstige regels.

Callcenter

Uiteraard krijgt iedereen ook weer de kans om persoonlijke vragen stellen. Op donderdag 9 en zaterdag 11 juni kunnen luisteraars terecht bij het callcenter van 'De Inspecteur', samen met de FOD Financiën. De specialist aan de lijn geeft het antwoord meteen, of belt binnen de 10 minuten terug met de gevraagde informatie.

Voor iedereen die het bos door de bomen niet meer ziet, bundelt 'De Inspecteur' de antwoorden op de vaakst gestelde vragen op Radio2.be. Vragen voor Sven? Bezorg ze via inspecteur@radio2.be of met de hashtag #belastingen in de Radio 2-app.

Live vragensessies

Ook na de radiouitzendingen van 'De Inspecteur' blijft Sven Pichal paraat, met onder meer live vragensessies in de Radio 2- en VRT NWS-app. In de eerste sessie op woensdag 8 juni kunnen luisteraars vragen stellen aan VRT NWS-expert Michaël Van Droogenbroeck. Op vrijdag 10 juni is Fatima Isarti te gast. Fatima en Sven lichten samen toe hoe je je belastingaangifte zo efficiënt mogelijk invult.

Doorheen de dag duikt Sven ook op in andere Radio 2-programma's met interessante updates en weetjes. Hij vat alles samen op radio2.be, zodat iedereen ook nadien moeiteloos de antwoorden vindt op de meest prangende vragen.

De belastingspecial van 'De Inspecteur', dinsdag 7 tot en met zaterdag 11 juni op Radio 2, Radio2.be en vrtnws.be.