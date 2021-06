'De Inspecteur' bereidt je voor op jouw vakantie

De zomer van de vrijheid staat voor de deur. We mogen opnieuw reizen en daar kijken veel mensen naar uit. Wie naar het buitenland trekt, zal naast zijn zwemshort en zonnebril, ook de nodige documenten op zak moeten hebben.

Veel zorgen, denk je dan? Niet met de vele tips die 'De Inspecteur' geeft tijdens zijn reisspecial volgende week.

Inspecteur Sven Pichal: 'Ik voel het al enkele weken: heel wat luisteraars willen na deze vervelende coronaperiode weer reizen. Maar ze zitten met veel vragen waarop tot vandaag nog niet alle antwoorden duidelijk zijn. Tijdens de ultieme reisspecial van 'De Inspecteur', wil ik dat wél alles duidelijk wordt. Zodat iedereen écht zorgeloos met vakantie kan vertrekken, al komt daar dit jaar wat meer bij kijken.'

Hoe zit het precies met mijn coronavoucher die ik nog heb van vorig jaar? Wat als ik toch nog ziek word en niet mag reizen, komt mijn reisverzekering dan tussen? Mijn kinderen krijgen geen vaccin, moeten zij ook een test kunnen voorleggen? En hoe zit het met dat coronacertificaat en met de formulieren die ik moet invullen als ik terug naar België kom? Op maandag 28, dinsdag 29 en woensdag 30 juni geeft Sven Pichal in z'n reisspecial antwoorden op alle reisvragen.

Livesessies en achter de schermen in de app

Op maandag 28 juni is coronacommissaris Pedro Facon te gast. Hij beantwoordt niet enkel reisvragen op de radio, maar ook in een extra livesessie in de Radio 2-app.

Veel luisteraars kregen vorig jaar een coronavoucher omdat hun reis niet kon doorgaan. Maar niet al die vouchers hebben dezelfde voorwaarden. Test Aankoop helpt je mee op weg op dinsdag 29 juni.

Tijdens de coronaperiode waren er weinig zekerheden, maar hoe zit het met reisverzekeringen? Komen die tussen als je, ondanks je vaccin, toch plots ziek wordt? De Inspecteur beantwoordt alle verzekeringsvragen op woensdag 30 juni.

Tijdens de reisspecial trekt Sven Pichal ook naar de luchthaven van Zaventem. Want waarmee moeten we rekening houden als we gaan vliegen? Hij neemt iedereen mee achter de schermen in de Radio 2-app.

De reisspecial van 'De Inspecteur', maandag 28, dinsdag 29 en woensdag 30 juni op Radio 2, in de Radio 2-app en op radio2.be.