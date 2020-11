'De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow' zoekt de leukste lach

We mogen toch nog eens lachen zeker? Jawel! En hoe meer, hoe liever zelfs. Want lachen is gezond. En willen we dat niet allemaal zijn, gezond? Peter, Kawtar en Wanne gaan bij MNM op zoek naar de Leukste Lach van Vlaanderen.

Bulderlachen, schaterlachen, giechellachjes, ze zijn allemaal welkom in 'De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow'. En de leukste lach neemt misschien wel dat Lachend Kakske mee naar huis.

'De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow' gaat op zoek naar de meest aanstekelijke lach. Inschrijven kan via https://mnm.be/grotepet/gezochtdeleukstelachvanvlaanderen of via de gloednieuwe MNM-app.