'De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow' bedankt de zorgsector

'De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow' zegt dank je wel! Dank aan alle mensen in de zorg die al meer dan een jaar het beste van zichzelf geven, zorgen voor iedereen, overuren draaien en proberen om het hoofd boven water te houden.

Vandaag trokken Peter, Wanne en Kawtar met 'De Ochtendshow' naar het UZ Gent. Naar de plek waar het allemaal gebeurt voor al die prachtige verpleegkundigen, dokters en leden van het zorgpersoneel. 'De Ochtendshow' zegt 'Merci met Muziek' aan al die mensen onder de chirurgische mondmaskers en beschermende pakken.

Kawtar ging kijken op de Covid-afdeling met longarts Eva Van Braeckel.

'Deze derde golf is het zwaarst omdat er veel besmettingen uit eigen regio zijn en veel meer jonge patiënten. Hier hangen allemaal kaartjes om ons te bedanken. Die steun doet deugd en hebben we nodig gehad om het afgelopen jaar vol te houden', aldus Eva van Braeckel, longarts UZ Gent.

Stagiaire Julie Lachant (24) start begin juli met een vaste job in het UZ Gent.

'Ik houd ervan om mensen te verzorgen. Daarom heb ik deze stage gekozen. In het begin van mijn stage had ik een patiënt die een bloeding had aan zijn slagaders. Op het moment dat hij beter werd, wist ik waarom ik deze stage deed.' Julie Lachant, Stagiaire UZ Gent.

Ook Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke kwam 'Merci' zeggen aan de Zorg.

'We voorzien extra loon voor het zorgpersoneel en er komen 4000 mensen bij in de zorgsector. We doen met deze regering een nooit geziene investering. Er zijn veel jongeren van 17 – 18 jaar die zich afvragen wat ze moeten gaan studeren. Kies voor de Zorg! Deze pandemie heeft ons vele lessen geleerd, onder meer dat we voldoende moeten investeren in zorg en welzijn en dat we sociale dieren zijn die anderen nodig hebben', vertelt Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid.

Honderden luisteraars reageerden deze ochtend met dankberichten aan het zorgpersoneel. De MNM-app werd overspoeld met warme boodschappen.