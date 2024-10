Damiano David brengt zijn eerste solosingle live in het Sportpaleis tijdens Q-Pop

Als frontman van wereldhitmachine Måneskin won Damiano David het Eurovisiesongfestival, veroverde hij wereldwijd de hitlijsten en schuimde hij de aardbol af om uitverkochte stadions en festivalweides in vuur en vlam te zetten.

Nu staat de Italiaanse sensatie met killer looks klaar om zijn allereerste solosingle ‘Born With a Broken Heart’ live op duizenden muziekliefhebbers los te laten tijdens Q-Pop van Qmusic. Op 29 november doet de frontman van Måneskin het Sportpaleis op z’n eentje in zwijm vallen met zijn nieuwe solowerk. Dat belooft niet alleen een indrukwekkende show te worden, het is dit jaar meteen ook zijn eerste en enige live-optreden in België.

Tijdens de muzikale spektakelshow van Qmusic krijgt Damiano David straf muzikaal gezelschap uit het binnen- en buitenland. Zo kondigde CAMILLE deze ochtend bij Q-dj Yoren aan dat ook zij op 29 november naar het Sportpaleis afzakt om er met de nodige glitter and glamour één groot feest van te maken. De Spaanse ster Alvaro Soler zal met zijn zonnige hits de temperaturen in het Sportpaleis verder doen stijgen en ook Pommelien Thijs, Metejoor, Laura Tesoro, Berre, MAKSIM, Aaron Blommaert, MEAU en TikTok-fenomeen Luna brengen er live hun grootste hits. En wie weet heeft Qmusic nog wat verrassingen in petto…

Voor muziekliefhebbers die deze glamoureuze avond zéker niet willen missen: tickets voor Q-Pop op vrijdag 29 november in het Sportpaleis zijn te koop via qmusic.be en in de Q-app.