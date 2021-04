'Cupido Ofzo' wint award voor 'Best Reality format'

'Cupido Ofzo, het VTM-programma waarin Karen Damen en Ruth Beeckman een datingbureau openden voor vrijgezellen met een beperking, is in de prijzen gevallen tijdens de International Format Awards.

In september 2020 openden Ruth Beeckman en Karen Damen een uniek datingbureau op VTM. Samen met hun ploeg organiseerden zij dates op maat, met een aanpak voor iedere single die even uniek was als de single zelf. En met succes. Het zorgde voor mooie televisie én mooie koppels.



En dat is ook niet onopgemerkt gebleven in buitenland. Tijdens de International Format Awards nam producent Roses Are Blue de award voor 'Best Reality Format' in ontvangst voor het programma. 'Project Cupid', de internationale naam voor het format, won van onder andere 'Singletown', 'Small Town, Big Love' and 'Knock Knock Ghost'.



Maarten Millen, creatief directeur bij Roses Are Blue, reageerde kort tijdens de online awardshow: 'Cupdio Ofzo zorgde voor mooie matches en koppels die ook vandaag nog samen zijn. Deze award geeft extra energie voor het maken van een tweede seizoen.'



Een exacte datum voor dat tweede seizoen is nog niet bekend. Meer dan waarschijnlijk volgt dit in het najaar. Het eerste seizoen is nog steeds te bekijken bij VTMGO!