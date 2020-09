Corona of niet! Dit zijn de 4 scenario's voor het Eurovisie Songfestival 2021

Foto: NPO/NOS/AVROTROS - © William Rutten 2019

Na drie live TV-shows met een publiek van ruim 180 miljoen kijkers zal op zaterdag 22 mei 2021 hoe dan ook een nieuwe winnaar van het Eurovisie Songfestival worden gekroond. Om die belofte te kunnen maken geeft de Nederlandse organisatie van het festival de komende periode concreet invulling aan vier basisscenario's.

In de eerste maanden van het nieuwe jaar wordt bepaald hoe het 65ste Eurovisie Songfestival in Rotterdam er precies uit zal zien. Dit is vanmiddag bekend gemaakt in Rotterdam Ahoy waar het Eurovisie Songfestival 2021 plaats vindt op 18, 20 en 22 mei 2021.

Volgens de organisatie is en blijft het de ambitie om een Eurovisie Songfestival te organiseren waar zoveel mogelijk bezoekers en deelnemers bij kunnen zijn. Nadat de 2020-editie gecanceld moest worden, wordt het volgend jaar hoe dan ook een historische editie.

Dit zijn de vier scenario’s toe waaraan de komende maanden door de omroepen en Rotterdam verder concreet invulling wordt gegeven.



Scenario A: een ESF zoals gepland

In deze situatie wordt het Eurovisie Songfestival georganiseerd zoals dat normaal gesproken zou gebeuren vanuit Rotterdam Ahoy: met negen shows, in een volle arena, met alle landendelegaties in Rotterdam en met tal van activiteiten in en rond Rotterdam.



De haalbaarheid van dit scenario is grotendeels afhankelijk van de uitrol van een eventueel vaccin voor het coronavirus en/of de beschikbaarheid van betrouwbare sneltests.



Scenario B: een ESF op 1,5 meter

Een Eurovisie Songfestival op anderhalve meter vanuit Rotterdam Ahoy: met negen shows, met publiek in de zaal, wel in beperkte bezetting. Met alle landendelegaties die naar Rotterdam afreizen, met beperkingen ten aanzien van de capaciteit voor delegaties en pers. Activiteiten in en rond Rotterdam vinden op een aangepaste manier plaats.



Doordat er in dit scenario minder ruimte is voor publiek zou er een nieuwe kaartverdeling moeten worden gemaakt. Mocht het zover komen, dan wordt er gewerkt aan een logische en eerlijke verdeling onder de huidige kaarthouders. In de eerste maanden van 2021 wordt daarover meer bekend gemaakt. Wie naast het net vist, krijgt dan het volledige aankoopbedrag gerestitueerd.



Scenario C: een ESF met reisbeperkingen

Een Eurovisie Songfestival, waarschijnlijk ook op anderhalve meter, vanuit Rotterdam Ahoy zoals in scenario B: met negen shows, met publiek in de zaal, met een beperkte bezetting. Als er landendelegaties zijn die niet kunnen reizen, treden deelnemers vanuit eigen land op. In Rotterdam Ahoy komen alle optredens in de shows samen. De optredens van de landen die wel mogen reizen én de opening- en intervalacts worden nog steeds live uitgevoerd.



Scenario D: een ESF in lockdown

Mocht Nederland opnieuw in een lockdown-achtige situatie terecht komen, dan wordt het een Eurovisie Songfestival zonder publiek en waarschijnlijk zonder activiteiten in en rond Rotterdam. De optredens van de deelnemers komen dan allemaal vanuit hun eigen land en komen samen in de TV-shows die vanuit Rotterdam Ahoy worden gepresenteerd.



De Nederlandse organisatie van het 65ste Eurovisie Songfestival houdt de komende maanden de reeds gemaakte plannen voor de shows opnieuw tegen het licht. Het thema 'Open Up' en het podium worden meegenomen. En ook de vier presentatoren Chantal Janzen, Jan Smit, Edsilia Rombley en Nikkie de Jager zijn volgend jaar weer van de partij. Over de verdere invulling van de shows wordt in een later stadium meer bekend gemaakt.





