Corona houdt Stephen Fry weg van 'Alleen Elvis Blijft Bestaan'

Foto: Canvas - © VRT 2020

Het was met trots dat Thomas Vanderveken in augustus aankondigde dat niemand minder dan Stephen Fry de gast zou zijn in de 100ste aflevering van 'Alleen Elvis Blijft Bestaan'.

Met trots, maar ook wel een beetje met een bang hart. Want in deze coronatijden is alles onzeker. In de loop van de voorbije week kreeg de redactie van 'Alleen Elvis 'het bericht waar ze al een tijdje voor vreesden: Stephen Fry kan als gevolg van de verslechterende coronatoestand niet naar België komen voor de jubileumaflevering van 'Alleen Elvis'.

Hij stuurde Thomas en zijn team, én de kijkers van 'Alleen Elvis' daarover de volgende persoonlijke videoboodschap:

Stephen Fry: 'Hello there everybody, this is Stephen Fry, sending huge apologies that I couldn’t make it to Brussels when arranged. I was strongly advised not to travel for all kinds of reasons and I had to listen to those advisors I am afraid. But I am so looking forward to coming next year 2021 and to seeing you all and to having really good fun. I am just, as I say, devastated. It is a small thing compared to the terrible suffering that is going on around the world but nonetheless it is very annoying. It is just another victim of this wretched pandemic. Good luck and love to you all.'

Thomas en zijn redactie vinden het erg jammer dat Stephen Fry voorlopig niet kan komen, maar hebben er uiteraard ook alle begrip voor in de huidige omstandigheden.

Thomas Vanderveken: 'Omdat onze honderdste gast onvervangbaar is, eindigen we dit seizoen van 'Alleen Elvis Blijft Bestaan' na 9 afleveringen in plaats van 10. De aflevering met Stephen Fry wordt niet anders ingevuld, maar verschoven naar 2021. We vinden het allemaal enorm spijtig, maar begrijpen zijn beslissing. Volgend jaar brengen we een onvergetelijke avond door met the one and only Stephen Fry, in betere omstandigheden. Wij houden jullie uiteraard op de hoogte.'