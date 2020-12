'Collega' Jacky Morel (88) overleden

Foto: © VRT

In Ukkel is zondag de Gentse acteur Jacky Morel overleden. Dat heeft zijn dochter laten weten. De man werd legendarisch als bode Baconfoy in de BRT-serie 'De Collega's'. Maar hij speelde ook tal van andere rollen.

Wie kent Baconfoy niet? De Franstalige bode in de komische BRT-serie 'De Collega's' werd vertolkt door Gentenaar Jacky Morel. Naast 'De Collega's' kan je hem ook kennen als postbode Harry Stoffels in 'Het Pleintje'.

Maar Morel speelde nog rollen in tal van andere series. Denk maar aan 'Kapitein Zeppos', 'Johan en de Alverman', 'Postbus X', Merlina enz. En hij speelde ook een belangrijke rol in 'Wij, Heren van Zichem' als Fons Coene. Voor een aflevering van 'F.C. De Kampioenen' dook hij later nog één keer in de huid van Baconfoy, zijn meest bekende personage.

Acteur Jacky Morel startte zijn loopbaan aan de Brusselse Beurscchouwburg en de KVS. Later, en daar bleef hij tot aan zijn pensioen, werd Morel lid van het Dramatisch Gezelschap van de BRT.

Hij overleed op 88-jarige leeftijd in een verzorgingstehuis in Ukkel.