Clouseau en Raf en Rani openden spectaculair vernieuwde JOE Christmas House

Een magisch winterwonderland vol sprankelende lichtjes, gezelligheid en verrassingen. Het JOE Christmas House is terug en dat in een volledig nieuw jasje! De gezelligste kerststal van het land schittert in de spectaculaire vorm van een 12 meter hoge stapel pakjes.

JOE-avondduo Raf Van Brussel en Rani De Coninck verklaarden samen met de Antwerpse burgemeester Bart De Wever het JOE Christmas House vandaag officieel voor geopend op de Grote Markt van Antwerpen.

De JOE-dj’s maken nog tot zondag 5 januari live radio vanuit het magische kersthuis, tal van artiesten komen langs en bezoekers kunnen ter plekke een Pakje van hun Hart schenken. Intussen werd er al 510.370 euro ingezameld voor kinderen in kansarmoede.

Burgemeester Bart De Wever: 'De sfeer die jullie hier ieder jaar brengen, maakt onze kerstmarkt helemaal af. Het is een unieke periode die eindejaarsperiode en ik vind jullie actie ‘Pakje van je Hart’ heel mooi. Dat het elk jaar zo’n ongelooflijk succes is, toont dat deze periode iets losmaakt bij de mensen en hen aanzet om ook eens te denken aan wie het moeilijk heeft.'

Naast Clouseau doen ook Jasper Steverlinck, Maksim, Pommelien Thijs, winnaar van 'The Voice van Vlaanderen 2024' Christophe Verholle en Niels Destadsbader het dak van het JOE Christmas House daveren met hun spetterende optredens. Op zondag 5 januari sluit JOE-dj Bart-Jan Depraetere het kerstseizoen van de kerstzender af met een Top 2000 Singalong dj-set waarbij iedereen luidkeels kan meezingen met de beste hits aller tijden. Het JOE Christmas House is live te volgen op de radio, via joe.be en in de JOE-app.

Hieronder kan je de timings terugvinden van de concerten in het JOE Christmas House:

Vrijdag 13/12 om 20u00: Jasper Steverlinck

Donderdag 19/12 om 16u00: Slotshow van Pakje van je Hart gevolgd door optreden Pommelien Thijs

Vrijdag 20/12 om 20u00: Maksim

Vrijdag 27/12 om 20u00: Christophe Verholle

Vrijdag 3/01 om 20u00: Niels Destadsbader

Zondag 5/01 van 14u00 tot 16u00: JOE Singalong met Bart-Jan Depraetere

JOE Christmas House in cijfers

Het JOE Christmas House zorgt 31 dagen lang voor een extra sprankel magie op de Antwerpse Grote Markt en is nog tot en met zondag 5 januari elke dag open.

Dat is goed voor 286 uur live radio.

Het JOE Christmas House is maar liefst 4 containers hoog.

Het JOE Christmas House is verlicht met maar liefst 400 meter lichtjes. Goed voor kleurrijke live optredens!

Het iconische huis bestaat uit zo’n 30 pakjes.

Bezoekers kunnen helemaal uit de bol gaan tijdens 6 live-optredens.

Al meer dan een half miljoen euro ingezameld met Pakje van je Hart

JOE-dj’s Raf Van Brussel en Rani De Coninck onthulden vanavond ook een tussenstand van de goededoelenactie Pakje van je Hart. Er werd al 510.370 euro ingezameld voor kinderen in kansarmoede. Het uiteindelijke eindresultaat van de goededoelenactie wordt bekendgemaakt tijdens een bijzondere slotshow op donderdag 19 december tussen 16.00 en 18.00 uur vanuit het JOE Christmas House, gevolgd door een wervelend live optreden van Pommelien Thijs. Wie een Pakje van zijn Hart wil schenken, kan dat de komende weken nog doen in het JOE Christmas House op de Grote Markt in Antwerpen, online via de JOE Pakjesshop of via de JOE Pakjestruck die door heel Vlaanderen trekt.