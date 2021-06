'Chantal' strijkt neer in de Westhoek: personage uit 'Eigen Kweek' krijgt eigen reeks

Vorige week zijn de opnames gestart voor 'Chantal', een nieuwe reeks voor Eén. 'Chantal' is een politiereeks, maar dan wel één met een (West)hoek af. De reeks draait rond Chantal Vantomme (Maaike Cafmeyer), de politieagente die bevriend was met de familie Welvaert in de reeks 'Eigen Kweek'.

Hiermee krijgt dit personage een heel eigen reeks, in een eigen universum met een heleboel nieuwe personages. De reeks werd bedacht en geschreven door Mathias Sercu en de regie is in handen van Jeroen Dumoulein. Peter Bouckaert en Wendy Ingelrelst produceren de reeks voor Eyeworks, in een coproductie met Eén.

Chantal Vantomme strikes again

Inspecteur Chantal Vantomme is verhuisd naar politiezone Spoorkin, de kleinste en meest westelijke politiezone van ons land, aka de 'Far West' van Vlaanderen. Ze begint er een nieuw leven als coördinator van het wijkcommissariaat van Loveringem en komt als alleenstaande moeder terecht in een macho-wereld waar de schijnbare rust heel bedrieglijk blijkt.

'Chantal' brengt misdaadverhalen die los geïnspireerd zijn op waargebeurde misdaden uit West-Vlaanderen, maar de makers nemen méér dan een loopje met de feiten.

Naast Maaike Cafmeyer bestaat de cast uit Dries Heyneman, Steven Mahieu, Yves Degryse, Mathias Sercu, Wim Opbrouck, Bert Huysentruyt, Janne Desmet, Piet Depraitere, Kurt Defranq en vele anderen.

Mathias Sercu (schrijver/bedenker en acteur): 'Toen 'Eigen Kweek' op televisie kwam, was ik meteen fan. 'Chantal' is geen vervolg maar wordt een reeks met een eigen DNA, zij het gekweekt uit dezelfde grond. Het wordt een politiereeks die ànders is.'

Jeroen Dumoulein (regisseur): 'There's a new sheriff in town and she’s called Chantal. Die slogan hint zowel op de thematiek van onze reeks, namelijk dat Chantal als vrouw in een mannenwereld terecht komt, als op de visuele insteek die we kiezen. We bevinden ons namelijk in het diepe West-Vlaanderen van 'bachten de kuppe', of de 'Far West'. Net zoals in een western de sheriff zijn dorp moet beschermen tegen alle kwaad van de wereld, moet Chantal in Loveringem als hoofd van het wijkcommissariaat voor rust en vrede zorgen.'

'Chantal' is een productie van Eyeworks Film & TV Drama, in coproductie met VRT/Eén en Telenet. De serie kwam tot stand met de steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds en Flanders Image, Screen Flanders, de Belgische tax shelter voor filmfinanciering en in samenwerking met SCIO Productions. Deze productie kwam tot stand met de steun van het Garantiefonds voor de Vlaamse onafhankelijke audiovisuele productiesector.

'Chantal', vanaf het voorjaar van 2022 op Eén.