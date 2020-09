Cartoon Network, Awel en Thibau Nys samen tegen pesten

Het nieuwe schooljaar is ondertussen enkele weken onderweg en kinderen beginnen zo langzaamaan opnieuw te wennen aan hun nieuwe school, klas en klasgenoten.

Na een lange periode noodgedwongen thuis les volgen, is het voor veel kinderen niet eenvoudig om terug door de schoolpoort te stappen. Bovendien is het nooit gemakkelijk om een nieuwe groep binnen te komen. Iedereen is anders, en jezelf zijn wordt niet altijd gerespecteerd. Vriendschap sluiten gaat zo soms moeizamer dan gedacht.

Gepest en uitgesloten worden is vandaag de dag nog steeds een probleem waar bijna alle kinderen tijdens hun schooltijd mee te maken krijgen. Meer dan ooit krijgt dit ook thuis, na schooltijd, online een vervolg. En dat is niet ok!

Cartoon Network, Awel en wielrenner Thibau Nys roepen daarom kinderen in Vlaanderen op om zich actief in te zetten voor vriendschap, eigenheid en tegen pesten! Jezelf kunnen zijn, respect hebben voor iedereen en vriendelijk zijn voor elkaar: dat is het doel! Onder het motto 'Wees een maatje, geen pestkop' kunnen kinderen, leerkrachten, ouders én trainers meer informatie krijgen over pesten en wat men er tegen kan doen.

Een online platform zal kinderen via enkele nuttige tips en vuistregels informatie geven over hoe je met pesten omgaat en hoe je het makkelijkst vriendschap sluit in een nieuwe omgeving.

Boegbeeld van de campagne dit jaar is Thibau Nys. Hij roept kinderen op om vriendelijk te zijn voor elkaar en om van zich te laten horen als ze gepest worden: 'Pesten is echt niet OK, het is onsportief. Overkomt het je toch? Dan moet je je vooral niet schamen om erover te praten of hulp te vragen. Blijf er niet mee zitten!'

Deze campagne wordt ondersteund door Awel, dat een luisterend oor biedt aan kinderen en jongeren die met pesten te maken krijgen. Of je nu pest, ziet pesten of wordt gepest, Awel is er voor je via www.awel.be of het gratis nummer 102.

'CN Buddy Network' is een doorlopende campagne van Cartoon Network in heel Europa waarmee de zender een platform aanbiedt om het bewustzijn rond pesten te verhogen en om kinderen aan te zetten iets tegen pesten te doen. Voor meer informatie kunt u terecht op buddy.cartoonnetwork.be.