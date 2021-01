Canvas verlengt 'De Toots Sessies' in 2021

'De Toots Sessies' krijgen vanaf maandag een vervolg met 25 nieuwe voorstellingen. Om de zwaar getroffen cultuursector te steunen, geeft Canvas vanaf 4 januari dus opnieuw een podium aan artiesten van eigen bodem, die door de coronacrisis hun plannen voor een optreden, voorstelling of nieuw album moesten schrappen.

De electropunkband Compact Disk Dummies mocht op 18 december 'De Toots Sessies' in 2020 afsluiten. Na twee weken kerstvakantie opent Canvas opnieuw de deuren van de legendarische Studio Toots voor lokale artiesten in uiteenlopende genres. De ingrediënten blijven ongewijzigd: er is in de dagelijkse sessie ruimte voor pop- en rockmuziek, maar evengoed voor jazz, opera, theater en dans. De presentatie ligt opnieuw afwisselend in handen van Thomas Vanderveken, Isolde Lasoen en Eva De Roo.

Zangeres Noémie Wolfs mag op maandag 4 januari 'De Toots Sessies' in 2021 op gang te trappen. Dinsdag is het podium van Opera Ballet Vlaanderen en in diezelfde week krijgen we nog Nieuwe Lichting-winnaar The Radar Station, hiphoppers Glints en Dvtch Norris en muziektheater van het collectief Zonzo Compagnie. Ook in de daaropvolgende weken biedt Canvas een mooie mix van gevestigde artiesten en jong talent.

Lin Delcour, aanbodverantwoordelijke Canvas: 'In deze moeilijke periode wil Canvas artiesten een hart onder de riem steken. De vele positieve reacties bewijzen dat we daar met De Toots Sessies alvast goed in geslaagd zijn. De coronacrisis is jammer genoeg nog niet voorbij en de cultuursector kan alle steun gebruiken. Met 25 nieuwe 'Toots Sessies' zal het publiek opnieuw kunnen proeven van een breed cultureel aanbod, op televisie én online.'

'De Toots Sessies' lopen vanaf 4 januari om 19.40 uur elke weekdag op Canvas, via VRT NU en na 'Het Journaal Laat' op Eén. De Toots Sessies worden ook op VRT NU gebundeld in een themapagina: https://www.vrt.be/vrtnu/themas/cultuurinuwkot/.

'De Toots Sessies in 2021', vanaf 4 januari elke weekdag om 19.40 uur op Canvas en via VRT NU, herhaling na Het Journaal Laat op Eén.