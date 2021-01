Canvas presenteert: 'Hi My Name is Jonny Polonsky'

Foto: Canvas/VRT - © Woestijnvis 2021

In 1996 verschijnt de debuutplaat Hi My Name is Jonny van de jonge Amerikaan Jonny Polonsky. Het wordt één van de favoriete platen aller tijden van de toen 18-jarige Otto-Jan Ham.

Polonsky breekt echter niet door en verdwijnt van de radar. Tot, bijna 25 jaar later, Otto-Jan de vergeten muzikant naar België haalt in een ultieme poging de mysterieuze rocker alsnog gelanceerd te krijgen. Een schalks en hartverwarmend portret van een man die het, ondanks alles, net niet gehaald heeft.

Otto-Jan Ham: 'Ik wou al heel erg lang een muziekdocumentaire maken. Eindelijk is het zover. Het is een heel andere film geworden dan ik oorspronkelijk voor ogen had. Maar wel één waar ik bijzonder trots op ben.'

In 1996 verschijnt de debuutplaat van de Amerikaanse zanger, songschrijver en multi-instrumentalist Jonny Polonsky. Hij is 22 op dat moment. Het album wordt uitgebracht op het prestigieuze American label van de legendarische producer en platenbaas Rick Rubin (Beastie Boys, Jay Z, Johnny Cash, … en is geproduced door Frank Black (Pixies). Hi My Name is Jonny bevat tien nummers en duurt amper 24 minuten.

De plaat krijgt goeie recensies, maar breekt verder geen potten. Polonsky gaat op tour in het voorprogramma van Frank Black en speelt op het tweede podium van Lollapalooza. En daarna is het 'grote succes' wel een beetje voorbij. Hij gaat aan de slag als sessiemuzikant en technicus voor Rick Rubin en werkt als onbekende soldaat mee aan platen van onder andere Johnny Cash, Neil Diamond, Dixie Chicks en Audioslave. Samen met Brad Wilke en Tim Commerford (Rage Against The Machine/Audioslave) en Maynard James Keenan, de zanger van Tool, richt hij de band Big Nose op (wat later Puscifer wordt).

Tussen de werkzaamheden als muzikant/technicus door, maakt Jonny Polonsky nog altijd muziek. Aanstekelijke gitaarsongs van een man die weet hoe hij melodieën schrijven moet, maar minder hoe hij ze aan de man moet brengen.

'Hi My Name' is Jonny Polonsky is een programma van Woestijnvis voor Canvas, gemaakt door Otto-Jan Ham en Sjoerd Tanghe.

Collega's over Jonny Polonsky

Mark Lanegan: 'Jonny Polonsky is a true original. His music should be celebrated everywhere'

Neil Diamond: 'Baby, you’re a real motherfucker. And I mean that in the best sense of the word.'

Jeff Buckley: 'He does it with soul.'

Frank Black (Black Francis of The Pixies) :'This guy was born to be a rock star and he makes the music to back it up.'

Otto-Jan Ham

In 1996 heeft Otto-Jan Ham nog geen idee wat er van hem moet worden. Rockster is op dat moment het enige wat plausibel lijkt. Tijdens een bezoek aan een Brusselse platenwinkel hoort hij een plaat die hem onmiddellijk aanspreekt. Hij vraagt wat er opstaat en krijgt de hoes van Hi My Name is Jonny te zien. De vonk slaat meteen over. De muziek van Jonny Polonsky is energiek, funny en ontroerend. En het is gemaakt door een jonge kerel die alle instrumenten zelf heeft ingespeeld. 'Dit had ik kunnen zijn', denkt Otto-Jan, die zich toen nog bewust moest worden van zijn eigen beperkingen.

Twintig jaar later heeft Otto-Jan al zijn dromen om het te maken als rockster opgeborgen. 'Hi My Name is Jonny' is tot op vandaag nog steeds één van zijn favoriete platen.

'Hi My Name Is Jonny', donderdag 7 januari om 22.00 uur op Canvas.