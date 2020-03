Canvas brengt special van 'Gentbrugge' in coronatijden

Foto: Canvas - © VRT/De chinezen 2020

Vorig jaar verhuisde tv-maker Joris Hessels met zijn gezin naar Gentbrugge. Hij verkende - vaak met de fiets - zijn nieuwe woonplaats, maakte kennis met de bewoners, vergezelde hen in hun dagelijkse bezigheden. Dat zagen we in de gewaardeerde reeks 'Gentbrugge', eerder dit voorjaar.

Maar net nu Joris ingeburgerd is, legt de coronacrisis het openbare leven lam, ook in zijn geliefde Gentbrugge. Het bankje in het park waar hij zijn buren ontmoette, oogt leeg. Hoe moet het nu verder?

Voor een eenmalige special van 'Gentbrugge' legde Joris de afgelopen week zijn oor te luisteren bij zijn dorpsgenoten. Hij polst, zowel virtueel als vanop veilige afstand, naar hun bezorgdheden in deze coronatijden. En vraagt hen of ze het redden, of ze gezond zijn, niet te eenzaam, en hoe ze troost en vertrouwen vinden bij elkaar.

Met de meeste van zijn dorpsgenoten praatte Joris via videogesprekken. Hij belde met Nancy, die haar kroostrijk gezin ziet versnipperen door het coronavirus. Zij ziet haar kleindochter liever niet dan dat ze op afstand moet zwaaien.

Naamgenoot Joris hoopt dat zijn lokale radiostation 'Radio George' meer luisteraars heeft dan ooit; muziek verzacht immers de zeden.

Straathoekwerker Jeroen getuigt over wat de coronacrisis betekent voor daklozen.

En Ahmet zit thuis, technisch werkloos. Ook de moskee is gesloten.

Sommige buurtbewoners zocht Joris op met de fiets, omdat ze digitaal niet of erg moeilijk te bereiken waren. Hij deed dat heel zorgvuldig: op veilige afstand, met handschoenen aan en desinfecterende gel in de buurt.

Vanuit het raam spreekt hij met buurvrouw Giesella. Zij houdt het (nu lege) kerkplein nog altijd nauwgezet in de gaten.

Bij Bakker Bernard koopt Joris ook nu nog zijn dagelijks brood. Onderweg gaat hij langs bij Laurent, voor wie boodschappen doen geen sinecure is door zijn spraakstoornis.

Bij Simonne gaat Joris een bloemetje afzetten aan de deur, omdat haar 90ste verjaardagsfeest niet kon doorgaan.

En voor Ronald, zelfbenoemde burgemeester van het dorp, is het een marteling om niet of nauwelijks buiten te mogen komen in zijn geliefd Gentbrugge…

'Gentbrugge' is een programma van De chinezen voor Canvas.

'Gentbrugge Special', woensdag 1 april om 21.20 uur op Canvas en canvas.be.