Cage Warriors twee jaar langer live op Eleven Sports

Eleven Sports en Cage Warriors verlengen hun succesvolle samenwerking. Hierdoor zullen de komende twee jaar de beste Europese kooivechters opnieuw, live te zien zijn bij Eleven Sports.

Cage Warriors is de hofleverancier van heel wat UFC-talent. Zo vocht onder meer Conor McGregor eerst bij Cage Warriors, alvorens door te groeien naar de UFC.

Eleven Sports sloot een eerste overeenkomst met Cage Warriors in 2017. De samenwerking bleek een voltreffer want de 'fanbase' voor MMA breidde de voorbije jaren fors uit in België. De verlenging van de overeenkomst tot 2021 is dan ook een logisch gevolg van dit succes.

Ook in 2020 en 2021 zal Eleven in België, Luxemburg en Italië alle live evenementen van Cage Warriors uitzenden. Het startschot wordt gegeven in de BEC Arena in Manchester op 7 maart 2020.

De komende twee jaar krijgen de Belgische MMA-fans dus opnieuw de kans om onze nationale toppers Brian Bouland en Donovan Desmae live aan het werk te zien, naast de andere MMA-sterren.

Naast de live-uitzendingen zal Eleven Sports ook zijn schouders blijven zetten onder de organisatie van de Cage Warriors-evenementen. Zo zijn er al concrete plannen voor een nieuw event in België in 2020. Daarover later meer.

Voor de Belgische abonnees van Eleven Sports vormt deze Cage Warriors-content een aanvulling op de UFC in de fight pass.

Guillaume Collard, Managing Director Eleven Sports in België en Luxemburg: 'Cage Warriors is Europa’s grootste organisator van mixed martial arts events. De afgelopen twee jaar waren zij een fantastische partner voor Eleven Sports. Ze brachten duizenden van onze sportfans in vervoering. We zijn dan ook verheugd om onze samenwerking met hen voort te zetten.'