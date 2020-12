Brand in 'Thuis': het einde van een iconische plek

Foto: Eén - © VRT 2020

'Thuis'-kijkers roken gisteren al onraad: het gezellige gourmetetentje van de familie Bomans sloeg toen om in een drama. Er ontstond brand in het huis van Frank en Simonne.

Gelukkig raakten ze zelf op tijd buiten, maar de schade is immens, zo bleek in de aflevering van vanavond. Er heerst grote verslagenheid bij het koppel: hun iconische huis is verwoest. Foto’s en herinneringen zijn verbrand, hun appeltje voor de dorst (en voor de toekomst) is in rook opgegaan. Daarbovenop ontdekte Simonne dat ze geen brandverzekering hebben... Hoe moet het nu verder?

'25 jaar lief en leed, duizenden scènes met honderden emoties'

25 jaar geleden startte 'Thuis' in het Bomans-huis. De eerste woorden werden gesproken op de slaapkamer van Bianca: 'Bianca, meisje, opstaan!' Het huis van Frank en Simonne was een van de laatste originele decors op de 'Thuis'-set, met een geschiedenis van 25 jaar.

Pol Goossens (Frank): '25 jaar lief en leed, duizenden scènes met honderden emoties en tientallen collega's, jong en oud, die in dat livingske van Frank en Simonne zijn gepasseerd. Het brandt toch ook wel in mijn hart. Hun huis en hun hele leven is in rook opgegaan. Maar elk einde brengt meestal een nieuw begin, 'zo staat er op de almanak', zou Frank zeggen. Het zal zeker en vast voor een nieuwe wending zorgen in het leven van Frank en Simonne. Hun verhaal is nog lang niet uitgespeeld.'

Marleen Merckx (Simonne): 'Als de meubels konden praten! 25 jaar lief en leed gedeeld, in wat men nu noemt dit 'iconisch' decor. Het is alsof er een stukje uit mijn eigen leven verdwijnt. Vaarwel piratenzolder ... Vaarwel groene thermos … Vaarwel schilderij met wenend jongetje … Vaarwel oude sofa, die echt niet comfortabel zat ...'

Echte vlammen

Voor de brand werkte de ploeg van 'Thuis' samen met een special effects-team, om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. Om de scènes zo realistisch mogelijk te maken, werd er met echte vlammen gewerkt - geen digitale vlammen door de computer gemaakt.

Elke Brabants, producer bij 'Thuis', bracht alle spelers die met de brand te maken hadden samen: 'We werkten vooral met gasbranders, zodat de hoogte van de vlammen perfect controleerbaar was. Zo werd het risico op (echte) brand tot het minimum beperkt. Ik moet wel toegeven dat ik die dag last had van wat gezonde zenuwen. Dergelijke opnames brengen altijd een gezonde portie spanning met zich mee. Dit zijn wel de speciallekes die de job extra uitdagend maken!'

Hoe moet het nu verder met Frank en Simonne? Dat ontdekt de kijker de komende weken in 'Thuis'.