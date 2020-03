Boetes voor 'Dagelijkse Kost' en VTM KIDS Jr.

Foto: Eén/VRT - © Sam Van den Brandt 2019

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM), de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media, heeft boetes uitgereikt aan En voor 'Dagelijkse Kost'. En ook VTM KIDS Jr. deelt in de klappen. Dat meldt de Regulator in een persbericht.

'Overeenkomstig artikel 99 van het Mediadecreet mogen omroeporganisaties programma’s uitzenden die productplaatsing bevatten. Artikel 100, § 1, van het Mediadecreet bepaalt de voorwaarden waarin programma’s die productplaatsing bevatten, moeten voldoen. Zo mogen onder meer de producten of diensten in kwestie geen overmatige aandacht krijgen.

Uit de beelden en het onderzoek blijkt dat in de betroffen uitzending productplaatsing voor ‘Pur Natur’ (een merk voor producten zoals yoghurt, melk, boter, room en ijs) aanwezig is, waarbij de opstelling van de betrokken producten en de duurtijd waarin die in beeld komen, van dien aard zijn dat de VRT de limieten overschrijdt van de aandacht die in het geval van productplaatsing aan het product in kwestie mag worden besteed. In de aflevering is er sprake van een prominente aanwezigheid van de producten van het merk op het werkblad, waarbij het logo gedurende twee minuten van het veertien minuten durende programma heel duidelijk zichtbaar en centraal in beeld wordt gebracht. Hierdoor is er sprake van overmatige aandacht.

Bijgevolg begaat de VRT een overtreding tegen artikel 100, § 1, 3° van het Mediadecreet.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het gegeven dat het programma in prime time werd uitgezonden en een groot aantal kijkers heeft bereikt. Daarenboven kan de VRM niet voorbijgaan aan het feit dat VRT reeds eerder bij beslissingen 2017/046 en 2018/021 voor een gelijkaardige inbreuk in hetzelfde programma werd gesanctioneerd. De VRM besluit een administratieve geldboete van 15.000 euro op te leggen.'

VTM KIDS Jr.

'Tussen 10u en 11 wordt voor 16 minuten en 10 seconden aan televisiereclame uitgezonden.

Artikel 81, §2, van het Mediadecreet schrijft voor dat het aandeel van televisiereclame- en telewinkelspots per klokuur niet meer dan 20 percent mag bedragen (dit is 12 minuten).

Uit de beelden en het onderzoek blijkt dat VTM KIDS JR tijdens de onderzochte periode tussen 10u en 11u de maximale duurtijd voor televisiereclame- en telewinkelspots heeft overschreden.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM enerzijds rekening met de ernst van de inbreuk die in dit geval werd begaan op een kinderomroepprogramma tijdens de sinterklaasperiode, maar anderzijds ook met het beperkte marktaandeel van het omroepprogramma.

De VRM besluit een administratieve geldboete van 3.500 euro op te leggen.'

Ook aan de regionale zenders AVS (3.000 euro boete: sponsoring en productplaatsing) en Ring TV (500 euro boete: sponsoring) werd een geldboete opgelegd.