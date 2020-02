'Blind Getrouwd' vanaf nu op zondag

De kogel is door de kerk: het vijfde seizoen van Blind Getrouwd gaat van start op zondag 16 februari om 19.55 uur. Elke zondagavond kunnen fans langs de zijlijn mee volgen, becommentariŽren en supporteren.

Want blind trouwen, doe je niet alleen. Hoe verloopt die eerste spannende ontmoeting tussen de brides and grooms to be? Je ontdekt het op de laatste dag van de week.

De nieuwe reeks belooft heel wat vernieuwingen die zorgen voor een nieuwe wind in de populaire reeks die vorig jaar werd gevolgd door gemiddeld 1.161.000 kijkers, goed voor een marktaandeel van 44,4% (VVA 18-54).

Zeven nieuwigheden

1. Voor het eerst wordt 'Blind Getrouwd' uitgezonden op zondagavond.

2. Een primeur in de Vlaamse versie: voor het eerst wordt een homokoppel gematcht.

3. Er is een nieuw expertenteam bestaande uit Lotte Vanwezemael, Sarah Hertens, Filip Geelen, Wim Slabbinck en Gert Martin Hald.

4. Het 'Blind Getrouwd'-avontuur duurt voor het eerst zeven ipv vijf weken. De koppels gaan een halve week langer op huwelijksreis en wonen anderhalve week langer samen.

5. De eerste twee dagen na het huwelijk brengen ze door in een B&B in eigen land in plaats van meteen op huwelijksreis te vertrekken. Zo kunnen ze fris aan hun - romantische? - vakantie beginnen.

6. De huwelijksreizen: de koppels gaan niet alleen enkele dagen langer op huwelijksreis, maar ook verder én exotischer: Kenia, Bali, Thailand en Mexico vormen het prachtige decor van de eerste week samen. Elke bestemming werd gekozen vanuit de persoonlijkheid van elk koppel. Sommige duo’s genieten van een rustige strandvakantie, andere van een avontuurlijke rondreis of safari.

7. Voor het eerst krijgen alle koppels mekaar al tijdens de opnames te zien. Halverwege het experiment gaan ze een dag op ‘bootcamp’, waar ze samen met de experten aan de slag gaan met opdrachten.

'Blind Getrouwd: Naspel' op VTM GO: vanaf 16 februari elke zondag na de aflevering bij VTM

Na elke aflevering bij VTM kunnen fans 'Blind Getrouwd' verder beleven in de online talkshow van VTM GO. Elke episode volgt de thematiek van de uitzending op antenne (de matchmaking, het huwelijk, het samenwonen,...). Opvallende gebeurtenissen geven het startschot van een interessante babbel met de deelnemers, ex-deelnemers en de experten, gestroomlijnd door Sean Dhondt en Bab Buelens.

Het nieuwe expertenteam

Het vijfde seizoen van 'Blind Getrouwd' werd gemaakt met een nieuw expertenteam. Gert Martin Hald is er al van het prille begin bij, voor Wim Slabbinck is het zijn derde reeks. Nieuw zijn Sarah Hertens, Filip Geelen en Lotte Vanwezemael.

Sarah Hertens (44)

Klinisch psycholoog en relatietherapeut Sarah Hertens werkte al vier jaar mee als psycholoog achter de schermen bij 'Blind Getrouwd'. Daar stond ze vooral in voor de pre-screening en begeleiding van de kandidaten. Voor het eerst werkte ze nu ook mee aan de matchmaking zelf en begeleidt ze de koppels gedurende het hele proces. Sinds 2004 is Sarah zelfstandig psycholoog in haar eigen praktijk te Hasselt voor Individuele - en Relatietherapie en Psychodiagnostiek. Sinds 2006 is ze ook HR Advisor en Professional Coach voor familiebedrijven.

Sarah bevraagt de deelnemers van 'Blind Getrouwd' vooral over hun gezin van herkomst, hun relatiehistoriek en ze kijkt ook naar de levenslijn en de hechtingsstijl van de kandidaten.

Filip Geelen (37)

Klinisch seksuoloog, relatie- en psychotherapeut Filip Geelen (36) begeleidt al 10 jaar op zelfstandige basis cliënten met relationele en/of seksuele problemen, zowel individueel als als koppel. Daarboven is hij na een vierjarige opleiding aan UA ook integratief psychotherapeut. Deze stroming is een mix van cliëntgerichte, gedragstherapeutische, systeem- en psychodynamische therapie om mensen te begeleiden die worstelen met algemenere vragen dan puur het seksuele.

Bij 'Blind Getrouwd' ging Filip op huisbezoek bij de kandidaten. Hij focust op hoe ze wonen, werken, leven, wat hun daginvulling is en hoe compatibel hun levens zijn. Zeer noodzakelijk om mee te nemen in de matching want na het huwelijk en de huwelijksreis moeten de deelnemers samenwonen, werken en leven. Tijdens het samenwonen is hij degene die de koppels bijstaat en hun dagdagelijkse flow onder de loep neemt vanuit de huiselijke context.

Lotte Vanwezemael (27)

Lotte Vanwezemael is bachelor in psychologie, master klinische psychologie en seksuologie en doet momenteel een postgraduaat forensische psychodiagnostiek en counseling. Lotte werkt als psycholoog en seksuoloog bij Stemina en doet individuele en groepsbegeleiding in het CAW Hasselt.

Lotte werkt in 'Blind Getrouwd' vooral aan de verbinding en de connectie tussen de duo’s o.a. door aan de hand van relevante activiteiten en opdrachten de hormonen te stimuleren die verliefdheid en verbinding opwekken.

Wim Slabbinck (37)

Klinisch seksuoloog en antropoloog Wim Slabbinck vond op zijn veertiende het boek ‘Human Sexual Response’ in de boekenkast van zijn vader. Enkele slapeloze nachten later wist hij het: ooit zou hij seksuoloog worden. In zijn praktijk ontmoet Wim mensen die in de knoop liggen met hun seksualiteit, wat samenvloeide tot zijn goed onthaalde debuut ‘Waarom mannen geen seksboeken kopen’ (2016).

Slabbinck focust zich vooral op de relatiegeschiedenis van de deelnemers, de partnerkeuze en partnervoorkeur: naar welke partner zijn ze op zoek, welke kwaliteiten vinden ze belangrijk, en wat werkte in het verleden voor hen? Wat niet?

Gert Martin Hald (45)

De Deense professor en klinisch psycholoog heeft als enige expert geen persoonlijk contact met de deelnemers, maar onderwerpt hen aan een grondig kwantitatief onderzoek. Met zijn tests onderzoekt hij de intelligentie van de deelnemers, persoonlijkheid, seksualiteit, interesses, normen en waarden, visie op het leven, communicatie, aantrekkelijkheid en deal breakers. Op die manier bepaalt Hald of er binnen de poule van de meer dan 3000 singles op papier een sterke match gevonden kan worden voor een bepaalde persoon. Van daaruit gaan de andere experten mee aan de slag.



