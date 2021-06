Birgit Van Mol stopt na 23 jaar als anker van VTM NIEUWS

VTM NIEUWS-gezicht Birgit Van Mol staat aan het begin van een lange, drukke zomer: naast 'Telefacts', neemt ze opnieuw 'Telefacts Zomer' voor haar rekening. Daarnaast zal ze een eigen interviewreeks maken voor News City en opnieuw haar schouders zetten onder Rode Neuzen Dag.

'Telefacts Zomer' zal twee keer per week uitgezonden worden; op dinsdag en donderdag. De focus ligt grotendeels op reportages in toeristische regio’s. Plekken die doen dromen, of waar we gaan kijken wat de gevolgen zijn van corona. Zoals in Thailand, waar de paradijselijke natuur zich herstelt, maar waar brutale apen een probleem zijn. Voorts zijn er ook reportages gekoppeld aan de actualiteit: zoals de rigoureuze veiligheidsmaatregelen die Japan genomen heeft voor de Olympische Spelen of het huwelijk van Charles & Diana, 40-jaar geleden. Intimi zeggen dat ze beiden met grote angst naar het altaar stapten.

Betekent de stap naar 'Telefacts Zomer' een terugkeer naar een oude liefde, dan maakt Birgit Van Mol vanaf dit najaar ook een sprong naar eerder onbekend terrein. Als magazine- en nieuwsanker kon ze de afgelopen jaren al honderden mensen interviewen. VTM NIEUWS wil nog harder inzetten op die rol en heeft haar gevraagd om een eigen interviewreeks te maken voor News City. Een reeks die haar naam zal dragen. Daarin zal ze langere en diepgravende gesprekken voeren met inspirerende mensen in een sfeer van vertrouwen en respect. Achter de schermen is ze al volop in de weer voor dit nieuwe project.

Daarnaast zal Birgit zich in het najaar opnieuw met veel gedrevenheid inzetten voor Rode Neuzen Dag. Iets dat ze al doet sinds de eerste editie. Al deze plannen met Birgit betekenen dat zij haar rol als nieuwsanker niet langer zal opnemen.

Birgit Van Mol: 'Een eigen interviewreeks waarbij je kan focussen op diepmenselijke verhalen en tijd krijgt om mensen langere tijd te interviewen, wie droomt daar nu niet van? Voorts blijf ik doen wat ik altijd al deed: Telefacts en opnieuw Telefacts Zomer, Rode Neuzen en opleidingen voor jonge talenten. Dat is een mooi takenpakket. Na 23 jaar op de ankerstoel is het niet slecht om een frisse wind door mijn carrière te laten waaien. Maar ik blijf in dezelfde studio en bij News City. Dat blijft allemaal hetzelfde. Ik moest even nadenken over de vraag van de directie, maar nu zeg ik voluit: Laat maar komen!'

Om de zomermaanden bij VTM NIEUWS te overbruggen zal Faroek Özgünes bijspringen en ook reporter Birgit Herteleer maakt tijdelijk de overstap naar de nieuwsstudio. Vanaf 5 juli tot eind augustus zal zij het VTM NIEUWS van 13.00 uur presenteren. Daarna keert ze terug naar het veld als journaliste en live gezicht voor VTM NIEUWS.

Birgit Herteleer is sinds 2015 reporter, eerst bij 'Royalty' en later bij 'VTM NIEUWS'. Gespecialiseerd in socio-economisch nieuws en consumentennieuws, groeide ze uit tot een vertrouwd gezicht onder de nieuwsreporters.

'Het is spannend om na al die jaren in the field nu voor het eerst aan de grote VTM NIEUWS-desk te zitten', aldus Birgit Herteleer. 'Maar ik kijk er naar uit om de vaste ploeg van nieuwsankers, met Dany, Stef, Freek en Cathérine, tijdens de zomermaanden mee te versterken.'