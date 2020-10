Binnenkort op Canvas: 'Vijf Jaar Hier'

Foto: Canvas/VRT - © Geert Van Hoeymissen 2018

2015 was het jaar van de grote Europese asielcrisis. Een ongeziene stroom mensen zocht zich een weg naar Europa. Hoe zou het nog zijn met de mensen die toen in de rij stonden bij de Dienst Vreemdelingenzaken?

Hebben ze asiel gekregen, zijn ze teruggekeerd, hebben ze de taal geleerd, werk gevonden, hoe doen de kinderen het? Wie of wat heeft hen geholpen tijdens hun jaren in België? Welke evolutie maken ze door na hun aankomst in België?

Met die vragen begonnen Phara de Aguirre en haar team in 2016 aan een lange-termijnproject: vijf jaar lang volgden ze 18 mensen die deel uitmaakten van die grote groep asielzoekers die tijdens de grote Europese asielcrisis in ons land zijn aangekomen.

Het resultaat is 'Vijf Jaar Hier': een vijfdelige reeks die de asielzoekers van toen een gezicht en een stem geeft.

Phara de Aguirre: 'Deze reeks wil geen pleidooi zijn voor een of ander standpunt in de discussie. Dit is een poging om de realiteit te tonen, zoals die beleefd wordt door de asielzoekers zelf.'

'Vijf Jaar Hier', vanaf dinsdag 24 november om 21.20 uur op Canvas en via VRT NU.