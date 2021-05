Bepaal mee wie de winnaar wordt van 'Huis Gemaakt'

Foto: VTM © DPG Media 2021

'Huis Gemaakt' nadert stilaan zijn grote ontknoping. Op woensdag 26 mei krijgt één van de drie koppels de sleutels in handen van hun zelfverbouwd huis in Lokeren, Laakdal of Kortrijk.

Terwijl de laatste kamers in de panden worden afgewerkt komt de finale steeds dichterbij. En daarvoor schudt Dina Tersago nog een verrassing van formaat uit haar mouw. In de finale zullen namelijk niet enkel juryleden Gert Voorjans en Cerina Marchetta bepalen wie een eigen huis wint. Ook 25 onafhankelijke makelaars en 50 kijkers mogen mee jureren.

In de finaleweek van 'Huis Gemaakt' krijgen Harry & Jerina, Kenny & Amber en Ruben & Antje een allerlaatste kans om de puntjes op de i te zetten. Nadien ligt het lot niet langer in hun handen, maar in dat van juryleden Gert en Cerina, 25 makelaars en 50 kijkers. Zij beslissen wie de grote winnaar wordt. Tijdens twee grote kijkdagen zullen de publieksjuryleden een exclusief en uiteraard coronaproof huisbezoek kunnen brengen aan de drie verschillende panden en hun stem uitbrengen. Wil je de huizen in Lokeren, Laakdal en Kortrijk ook zelf eens van heel dichtbij bekijken? Weet je als geen ander wat van een huis een thuis maakt? En wil je meebeslissen welk koppel de sleutels van zijn droomhuis krijgt? Schrijf je dan vanaf nu in via vtm.be.