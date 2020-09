Benjamin Roeges wint De Humorklas 2020 van Radio 2

Foto: Radio 2 - © VRT 2020

Benjamin Roeges heeft De Humorklas 2020 van Radio 2 gewonnen. 70 kandidaten schreven zich eind vorig jaar in om hun onbekend humortalent op het podium los te laten.

De drie finalisten Fré Vanwijnsberghe (17, Wilrijk), Yannick Joos (36, Laken) en Benjamin Roeges (37, Wambeek) moesten er door de coronamaatregelen wat langer op wachten, maar vanavond mochten ze het dan toch eindelijk tegen elkaar opnemen op het podium in Koer en Toer Aalst. De jury, bestaande uit juryvoorzitter Walter Baele, Maaike Cafmeyer en Liv Laveyne, koos Benjamin uiteindelijk als de winnaar. Hij werd bekroond tot Beste Leerling van De Humorklas 2020 en ging naar huis met een Amplo-cheque ter waarde van €1000.

In het juryverslag dat werd voorgelezen door Maaike Cafmeyer, stond:

'Fré Vanwijnsberghe

Fré is origineel en brengt gedurfde humor. Op zijn jeugdige leeftijd weet hij toch met zijn onderwerpen een breed publiek te bereiken. Hij durft afgaan en blijft zoeken naar de lach. Hij moet zeker nog verder zijn originele kijk op het leven en de dingen uitdiepen.

Yannick Joos

Hij is een verhalenverteller, een harde werker met veel materiaal. Fysiek en verbaal neemt hij het podium in, hij is zelfzeker en hij staat in contact met het publiek. Hij hanteert een beeldrijke taal. Hij durft ook gewoon te observeren en een boodschap te brengen, en dat is verfrissend.

Benjamin Roeges

De originele kijk op het ondernemerschap in coronatijden werd gesmaakt door de jury. Hij schakelt in snel tempo en naadloos van het ene onderwerp naar het andere. Het verhaal was rond. Soms plat, soms fijn, maar altijd verrassend.

Zowel het publiek als de jury koos als winnaar van De Humorklas 2020: Benjamin Roeges.'

De winnaar

Benjamin Roeges is 37 jaar en komt uit Wambeek. Hij nam in 2013 deel aan 'Zennekikomiek', een comedytraject uit het Pajottenland. Benjamin haalde in 2014 de voorrondes van Humo's Comedy Cup.

Het parcours

Elke 2 jaar gaat Radio 2 in De Humorklas op zoek naar opkomend comedytalent. Met De Humorklas geeft Radio 2 onbekend humortalent de kans om zich te bewijzen. Cabaret, stand-upcomedy, humoristische liedjes, muzikale humor, sketches… Alles kan en alles mag, zolang de lachspieren maar in werking schieten. Uit de vorige succesvolle edities onthouden we deelnemers zoals Jens Dendoncker, Kamal Kharmach, Sander VDV, Yannick Noben, Soe Nsuki en Amelie Albrecht. Allemaal hebben ze intussen hun sporen verdiend op en naast het podium.

De Humorklas 2020 begon in december 2019 met ruim 70 kandidaten die een filmpje instuurden. Na een intense selectiedag waarbij beginnende stand-upcomedians auditie deden voor 'meester' Han Coucke en een Radio 2-jury werden 9 kandidaten geselecteerd, waarmee hoofddocent Han Coucke aan de slag ging in workshops. Zij werden de leerlingen van De Humorklas 2020.

De Humorklas is een afvalrace. Elke finaleronde vallen er 3 kandidaten af, tot de 3 finalisten bekend zijn. Nieuw dit jaar is dat de 3 finalisten samen met de winnaar van de vorige editie, Yannick Noben, door Vlaanderen touren tijdens de Finalistentour. Eerstvolgende haltes (voorlopig): zaterdag 19 september in CC Merelbeke en zaterdag 24 oktober in CC Diepenbeek.

Docenten

Han Coucke moest de klus niet alleen klaren. Tijdens de workshops kwamen ook verschillende gastdocenten langs om de beginnende stand-upcomedians iets bij te leren: Henk Rijckaert (vloggen met humor), Walter Baele (typetjes en imitaties) en Jeron Dewulf (improvisatie). Tijdens de verschillende finalerondes kregen de leerlingen de kans om hun talenten aan het publiek en een jury van bekende comedians en comedykenners te tonen.

De Humorklas is een productie van Radio 2 en De Hofleveranciers met de steun van Sabam for Culture.