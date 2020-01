Ben Crabbé heeft er genoeg van

Foto: Eén © VRT - Sofie Silbermann

Dinsdagavond liet presentator Ben Crabbé zich helemaal gaan tijdens de aflevering van 'Blokken'. Aanleiding was het woord 'Jagger'. De beelden gaan ondertussen viraal.

'Welke naam voor actieve ouderen kozen de luisteraars van Radio 1 uit een lijst van tien mogelijkheden?' Het antwoord was 'Jagger', dat verwijst naar Mick Jagger, de zanger van The Rolling Stones.

Grappig vindt Crabbé dat niet; hij heeft het zelfs over focking betutteling terwijl hij zijn papieren in de lucht sloeg. 'Ik kan daar niet tegen', aldus Crabbé. Fans van ‘Blokken’ keken lachend toe en deelden het filmpje gretig via de sociale media.

Bron: Het Laatste Nieuws