Ben Crabbé gaat (weer) meedoen aan 'De Slimste Mens ter Wereld'

Foto: Eén © VRT - Sofie Silbermann

'Blokken'-presentator Ben Crabbé gaat deelnemen aan het nieuwe seizoen van 'De Slimste Mens ter Wereld' op VIER. Dat heeft Erik Van Looy maandag gezegd in 'Gert Late Night'.

Het is voor Crabbé de derde keer dat hij zal meedoen aan het populaire quizprogramma. Zijn eerste deelname dateert uit 2003. Een tweede keer nam hij deel in 2011, toen het programma voor een keer was omgedoopt in 'De Allerslimste Mens ter Wereld'. Net voor de finale was het toen game over voor Crabbé.

Nu doet hij dus weer mee. En de Eén-presentator vertoeft in goed gezelschap. Onder anderen Ella Leyers, Miguel Wiels en Kim Van Oncen doen mee.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!





Lees ook: