Belangrijke dag voor Viktor en Marie Verhulst

Vandaag, woensdag 15 januari, maken Viktor en Marie Verhulst met 'Studio Verhulst' hun radiodebuut op NRJ. Dat kon je eerder al lezen bij TVvisie.

'Studio Verhulst' is de eerste samenwerking als broer en zus voor Viktor en Marie en daarom vragen ze raad aan luisteraars die hier ervaring mee hebben. Daarnaast beantwoordt Viktor alle liefdesvragen, aangezien hij hier sinds het tv-programma 'Love Island' alles over weet. Bovendien kan je vandaag ook tickets winnen voor Polarfest, een festival in Antwerpen dat plaatsvindt op 15 februari.



'Studio Verhulst', elke woensdag tussen 14.00 en 16.00 uur op NRJ.