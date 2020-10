Basketball Champions League zal ook dit seizoen bij Eleven Sports

De Basketball Champions League zal ook dit seizoen te zien zijn op de kanalen van Eleven Sports. Na het indrukwekkende parcours van Filou Oostende in de vorige jaargang, blijft Eleven de prestaties van de Belgische topclub op de voet volgen, en dat op al haar platformen. Ook andere belangrijke Champions League-affiches en de Final Four zullen worden uitgezonden.

Heuglijk nieuws voor de Belgische basketfans: de wedstrijden van Filou Oostende, de enige Belgische club op het Europese toneel, zullen allemaal live en exclusief te volgen zijn bij Eleven Sports. Ook voor andere topwedstrijden in de Champions League zit de kijker goed bij Eleven. Bovendien wordt de Final Four integraal uitgezonden. Vorig jaar ging het Spaanse San Pablo Burgos daarin aan de haal met de eindzege.



Het Filou Oostende van coach Dario Gjergja tekende al in iedere editie van de Champions League present. Zo staat de Belgische kampioen dit seizoen voor de vijfde opeenvolgende keer op het kampioenenbal. Vorig jaar schreef Oostende geschiedenis door zich voor het eerst te kwalificeren voor de play offs. Een stunt die Oostende in de nieuwe campagne maar wat graag wil herhalen. Tegenstanders dit jaar zijn San Pablo Burgos (Spa), Darussafaka Basketball (Tur) en New Baskete Brindisi (Ita). Wil Oostende opnieuw de play offs bereiken, moet het bij de eerste twee eindigen.



Het belooft dus opnieuw razendspannend te worden voor de Belgen. De abonnees van Eleven hoeven er niets van te missen. Zij kunnen live genieten van de wedstrijden, samenvattingen en exclusieve interviews. Met een International Maandpas (inclusief alle sporten) of een Basketball Pas (ook toegang tot NBA-wedstrijden) beleven de fans de Basketball Champions League vanop de eerste rij.



Guillaume Collard, Managing Director Eleven Sports België en Luxemburg en Head of Acquisitions Eleven Sports Group : 'We zijn erg blij dat we ook dit seizoen het kampioenenbal van het basketbal kunnen uitzenden. De Europese competitie wordt steeds populairder en dankzij de straffe prestaties van Oostende vorig seizoen steeg ook in België de belangstelling. Naast de NBA kunnen we nu uitpakken met de Champions League om de fans nog meer topwedstrijden te kunnen aanbieden. We zijn dan ook verheugd dat we het avontuur met de FIBA kunnen verderzetten. '



