Baba Yega krijgt eindelijk een gezicht!

Foto: © Studio 100 2020

Baba Yega heeft eindelijk een gezicht gekregen! In hun nieuwe clip 'Halloween' transformeren de leden van de spectaculaire dansformatie in echte mensen.

In samenwerking met de internationaal succesvolle DJ duo’s Wolfpack en Bassjackers bracht de bijzondere act Baba Yega vorige week nieuw nummer uit: Halloween. Dat blijkt trouwens erg succesvol te zijn want intussen is 'Halloween' al meer dan 100.000 keer gestreamd.

Al jaren heerst er een mysterie rondom Baba Yega. In de jaren dat zij wereldwijd te zien zijn geweest is nooit bekendgemaakt wie er achter Baba Yega verscholen zit. Het is ook nu niet duidelijk of de gezichten die te zien zijn in de clip ook de effectieve leden zijn van de groep.

'Halloween'

De nieuwe single werd uitgebracht door label Smash The House van DJ's Dimitri Vegas & Like Mike, die zelf op nummer 1 staan in de 'DJ Mag Top 100 DJs' ranglijst. Wolfpack is een Vlaams DJ duo dat internationaal is doorgebroken. Het duo staat op nummer 38 in de lijst van beste DJ's ter wereld. Het Nederlandse duo Bassjackers is ook internationaal bekend en heeft onder meer samengewerkt met Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike en Martin Garrix. Bassjackers staat op nummer 34 in de ranglijst voor beste DJ's.

'Holland's Got Talent'

Het bijzondere uiterlijk van de Baba's en de spectaculaire choreografieën wisten dit jaar ook de juryleden van 'Holland's Got Talent' te verrassen en Baba Yega veroverde een plek in de finale. De finale van 'Holland's Got Talent' is op 31 oktober om 20.00 uur te zien op RTL 4.