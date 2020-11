Artiesten van 'Liefde voor Muziek - De Reünie' lanceren #ShareYourSong voor Rode Neuzen Dag

Muziek doet wonderen. Dat was vrijdagavond ook te zien in de speciale uitzending van 'Liefde voor Muziek' voor Rode Neuzen Dag, waarin Regi, Gene Thomas, Karen Damen, André Hazes, Sean Dhondt, Peter Vanlaet van Mama's Jasje en Tom Dice en Kato van The Starlings jongeren een hart onder de riem staken door een nummer met een bijzondere betekenis voor hen te coveren.

Op het einde van de uitzending deden de artiesten een oproep aan heel Vlaanderen om nummers te delen met #ShareYourSong. De boodschap is duidelijk: 'Heb jij een liedje dat jou kracht geeft of waar je steun in vond, deel het dan, Zo laten we jongeren voelen dat ze er niet alleen voor staan.'



Met #shareyoursong roepen de artiesten iedereen op om een liedje te delen voor zichzelf of voor iemand anders. Een nummer dat kracht geeft of steun biedt. Rode Neuzen Dag roept iedereen op om dat liedje te delen op sociale media met de hashtag #shareyoursong. Zo laat Vlaanderen jongeren die het moeilijk hebben voelen dat ze er niet alleen voor staan.

Koen Wauters zorgt voor verrassing van formaat

Het was een bewogen uitzending van 'Liefde voor Muziek', met een lach en een traan en vooral veel muziek die hoop en troost bood. De 7 jongeren kregen een eigen versie van een nummer te horen dat voor hen heel speciaal was.



Koen Wauters zorgde voor de verrassing van de avond. Hij dook onverwachts op en droeg het nummer 'Passie' van Clouseau op aan Gwen. Een nummer dat André Hazes normaal zou coveren, maar de Nederlander moest de opnames vroegtijdig verlaten omdat hij buikgriep had. 'Ik zat thuis rustig in mijn zetel', vertelt Koen Wauters, 'Toen plots die vraag kwam of ik alsjeblieft naar Brugge wilde komen om een liedje te zingen voor een heel speciaal meisje.' Gwen is al jaren fan van Clouseau, net als haar mama die plots overleed toen Gwen net geen 13 jaar was. 'De liedjes van de band brengen me troost en brengen me ook dichter bij mijn mama”, zegt Gwen daarover. “Als je dat dan hoort, dan ben ik recht gesprongen, in mijn auto gestapt en naar Brugge gereden om een liedje te gaan zingen', vat Koen Wauters het samen.

Gwen zelf kon het nauwelijks geloven: 'Ik was zo van mijn melk dat ik op het einde van het nummer enkel 'wauw dank u' tegen Koen kon zeggen. Ik heb er ongelooflijk van genoten, in mijn ogen de mooiste versie van Passie ooit.'

Rode Neuzen Dag vindt dit jaar plaats op vrijdag 4 december en is een initiatief van VTM, Qmusic, HLN en Belfius.



