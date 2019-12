Ann Van den Broeck confronteert Lars met zijn verleden in 'Familie'

Foto: VTM - © DPG Media 2019

Morgen, woensdag 18 december, maken de 'Familie'-kijkers kennis met een nieuw gezicht, wanneer Kathleen Moens (Ann Van den Broeck) haar intrede doet in de brouwerij van Mathias (Peter Bulckaen) en Peter (Gunther Levi).

Al is Kathleen geen volstrekt onbekende in het verhaal. In de webserie 'Spoorloos', die afgelopen zomer via vtm.be en VTM GO te volgen was, dook het personage al op als jeugdliefje van Lars (Kürt Rogiers). Meer dan 30 jaar later staat Kathleen straks opnieuw in zijn leven. Tussen acteurs Ann Van den Broeck en Kürt Rogiers wordt het alvast een blij weerzien, maar wordt het dat ook voor Kathleen en Lars?

'Kathleen is bezig met marketing en komt zo bij de brouwerij terecht. Wat haar functie binnen het verhaal is, kan ik niet verklappen. Maar ze zet wel één en ander in beweging', vertelt Ann Van den Broeck. 'Voor mijn eerste opnames stond ik vaak met Kürt op de set en dat voelde als thuiskomen. Zestien jaar geleden speelden we een dokterskoppel in 'Spoed'. Ook zowat de halve crew van 'Spoed' heb ik bij 'Familie' teruggezien: een heel fijn weerzien!'

Anns personage Kathleen duikt morgen dus voor het eerst op in de brouwerij van Mathias en Peter. Daar wordt ze door Mathias uitgenodigd om te proeven van zijn Gust-bier. Een inspirerende ontmoeting, want Kathleen besluit haar schouders mee onder de reclamecampagne te zetten. En die beslissing zet heel wat in beweging.