'Amsterdam' van Kris De Bruyne verkozen tot beste Belgische nummer in 'Belpop 100'

'Amsterdam' van Kris De Bruyne werd zonet door de luisteraars van Radio 1 verkozen tot het beste Belgische nummer in de 'Belpop 100'.

De 'Belpop 100' werd vandaag tussen 9.00 en 18.00 uur gepresenteerd door Floris Daelemans en Ayco Duyster, als kers op de taart na een week vol Belgische muziek op Radio 1.

'Ruimtevaarder' van Kommil Foo bevestigt op de tweede plaats. Voormalige nummer 1, 'Ploegsteert' van Het Zesde Metaal, vervolledigt het podium op plaats 3. Op dit moment rijgt DJ Bobby Ewing aka Jimmy Dewit nog tot 19.00 uur vanavond de beste Belgische platen aan elkaar tijdens de 'Belpop Party' in de Radio 1-app.

Weetjes

Dit zijn de meest opvallende weetjes uit de 'Belpop 100' van 2021:

- Precies één dag nadat Kommil Foo een muzikale hommage voor Kris De Bruyne opnam voor Belpop Helden, overleed hij. En zo wordt het nummer 'De tijd dringt' opeens ook een afscheidslied. Het originele 'De tijd dringt' kwam in de Belpop 100 binnen als hoogste nieuwkomer op plaats 23. 'Waar ik voor leef' was (met +44 plaatsen) deze editie de sterkste stijger in de lijst.

- In de lijst stonden 50 Engelstalige nummers van Belgische makelij, 39 Nederlandstalige, 9 Franstalige en ook 2 instrumentale.

- De meerderheid van de popnummers dateert van de jaren 80 en 90. De meest recente nummers zijn 'Kom naar huis' van Hannelore Bedert, 'Joe' van Meskerem Mees en 'Traveller' van Lili Grace (2020). Het oudste nummer is 'Ne me quitte pas' van Jacques Brel (1959).

Top 10

1. 'Amsterdam' – Kris De Bruyne

2. 'Ruimtevaarder' – Kommil Foo

3. 'Ploegsteert' – Het Zesde Metaal

4. 'Tim' – Wim De Craene

5. 'Oh La La La' – T.C. Matic

6. 'Instant Street' – dEUs

7. 'Daydream' – The Wallace Collection

8. 'Mia' – Gorki

9. 'Housewife' – Daan

10. 'There Will Be No Next Time' – The Kids

De volledige lijst kan je hier vinden.

Week van de Belgische muziek

Radio 1 vierde niet alleen een hele week Belpop tijdens de Week van de Belgische muziek. Op vraag van de zender maakten acht Belgische artiesten (onder wie Stef Kamil Carlens en Meskerem Mees) ook een eretribuut aan zelfgekozen Belpop Helden (zoals Django Reinhardt en Kris De Bruyne). Daarnaast was is er de Radio 1-podcast Master Tracks, over het verhaal achter Belgische topnummers, geanalyseerd en bewonderd in gesprek met de makers. Floris Daelemans maakte voor de gelegenheid een nieuwe aflevering met Ozark Henry over een van zijn hits. Het volledige overzicht van de acties vind je op radio1.be.