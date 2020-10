Amerikaanse verkiezingen vanop eerste rij bij VTM NIEUWS en HLN met 'VS2020'

Foto: VTM NIEUWS - © DPG Media 2020

Over twee weken staan de Amerikanen voor de belangrijke keuze: nog vier jaar Donald Trump of een ommekeer met Joe Biden. Nergens ter wereld heeft de coronapandemie meer doden geŽist dan in de Verenigde Staten. En nog nooit is een president zo omstreden geweest als Trump.

Dat maakt deze verkiezingen de meest ongewone uit de Amerikaanse geschiedenis.

VTM NIEUWS en HLN zetten dan ook groot in op VS2020 met journalisten ter plaatse, een panel van Vlaamse stemmen in de VS, extra nieuwsuitzendingen en een grote VTM NIEUWS-special op 3 november. Tijdens de verkiezingsnacht gaan VTM NIEUWS en HLN LIVE de hele nacht door. Vlaanderen hoeft zo geen seconde te missen van de spannendste verkiezingen in jaren.

Nicholas Lataire, hoofdredacteur a.i. VTM NIEUWS: 'VTM NIEUWS zet heel ambitieus in op de Amerikaanse verkiezingen. Bij ons zit je standaard op de eerste rij, voor tijdens en na de verkiezingen en hoef je geen moment te missen. We zetten onze vaste gezichten in met Greet De Keyser, dé referentie in Washington, en Romina Van Camp on the road. Bovendien brengen we de stem van de échte Amerikaan om te begrijpen wat daar gebeurt, of die nu voor Trump of Biden stemt.'

Greet De Keyser als ervaren gids

VTM NIEUWS-correspondente Greet De Keyser is voor veel Vlamingen dé referentie in de VS. Ze werkt en woont al 20 jaar in Washington D.C. en weet als geen ander wat er leeft in de Amerikaanse samenleving en wat er op het spel staat. Greet is de ervaren gids die de kijker door de massa aan verkiezingsnieuws leidt. Voor VTM NIEUWS voorziet ze op alle belangrijke momenten updates vanuit de VS en via HLN.be houdt ze een videodagboek bij met een inkijk achter de schermen.

Romina Van Camp 'on the road'

Vanaf nu, tot aan de verkiezingen, reist ook VTM-NIEUWS-reporter Romina Van Camp naar de VS. Zij is 'on the road', en reist naar de plaatsen waar op dat moment het verschil gemaakt wordt. Romina praat niet óver de Amerikanen, maar mét hen. Wie zijn de mensen die Trump graag nog vier jaar langer willen? En wie zijn nu de kiezers van Biden? Romina zoekt hen op en maakt reportages achter de politieke slogans.

Vlaamse stemmen in de VS in beeld

Na een uitgebreide zoektocht en een intensieve selectie heeft VTM NIEUWS samen met HLN een panel samengesteld van 30 Vlamingen die wonen en werken in de Verenigde Staten. Ze zijn de vinger aan de pols in tientallen staten, verspreid over de de 50 staten van de VS. In een videodossier op HLN.be ontdekken lezers hoe zij de kiesstrijd beleven.

VS2020-dossier op HLN.be: meer dan 150.000 Vlamingen vulden stemtest online al in

Op HLN.be vinden lezers de klok rond de meest recente peilingen, analyses en nieuwsverhalen rond de Amerikaanse verkiezingen. De exclusieve stemtest 'Hoeveel procent Biden of Trump ben jij?' werd ondertussen al ingevuld door meer dan 150.000 Vlamingen.

Geert Dewaele, hoofdredacteur video HLN: 'Door de intense samenwerking tussen VTM NIEUWS en HLN, zijn we er echt altijd voor de Vlaamse kijker en lezer. Tijdens deze historische verkiezingsstrijd kan je alles dag en nacht volgen in tekst en video op HLN. En bij de belangrijkste momenten kan je uiteraard op televisie ook via VTM NIEUWS alles volgen.'

Het laatste debat - nacht van 22 op 23 oktober

In de nacht van donderdag 22 op vrijdag 23 oktober gaan Trump en Biden een tweede en meteen ook laatste keer rechtstreeks in debat, in Tennessee. Bij VTM NIEUWS zit de kijker op de eerste rij voor de scherpste analyses. Vanaf 6.00 uur 's ochtends brengt Cathérine Moerkerke extra nieuwsuitzendingen. Greet De Keyser reist naar Tennessee om het debat daar zelf van dichtbij te volgen. Wie het debat 's nachts helemaal live wil volgen, kan daarvoor in de nacht van donderdag op vrijdag vanaf 2.55 uur terecht op HLN LIVE. Daimy Van den Eede volgt het debat op de voet, met een eerste analyse van Greet De Keyser.

'Telefacts NU'-special - dinsdag 27 oktober om 21.50 uur bij VTM

Op dinsdag 27 oktober om 21.50 uur bij VTM, exact een week voor de verkiezingen, brengt 'Telefacts NU' een special over de Amerikaanse verkiezingen. In 'Telefacts NU' gaat VTM NIEUWS-reporter Romina Van Camp langs bij Greet De Keyser. Samen reizen ze het land af om te spreken met Amerikanen die het beleid van Trump écht voelen.

Zo praten ze onder meer met leden van de Minneapolis Freedom Riders, zwarte burgeractivisten die gewapend door de straten van de stad patrouilleren omdat ze na de dood van George Floyd geen vertrouwen meer hebben in de regering, gerecht en politie. Maar Greet De Keyser praat ook met Black Voices for Trump, voorstanders van Trump uit diezelfde zwarte gemeenschap. Voor velen van hen zal het de eerste keer zijn dat ze voor Trump stemmen.

VTM NIEUWS-special: Trump of Biden - 3 november 21.50 uur bij VTM

Op 3 november, op het moment dat de laatste Amerikanen hun stem uitbrengen, komt VTM NIEUWS om 21.50 uur met de special 'Trump of Biden'. Stef Wauters ontvangt in de studio in Antwerpen gasten die een nauwe band hebben met de VS. Wat verwachten zij van de uitslag en wat zouden volgens hen de gevolgen zijn voor de Amerikaanse samenleving? Stef Wauters schakelt ook over naar de Vlaamse stemmen in de VS. Hoe beleven zij de verkiezingsdag? En wat verwachten zij van de uitslag? Voor de laatste harde nieuwsfeiten gaat Stef Wauters ook rechtstreeks naar Greet De Keyser en Romina Van Camp in de VS.

De spannendste nacht - van 3 op 4 november bij VTM en HLN

Bij VTM NIEUWS en HLN mist de Vlaming geen seconde van de spannende verkiezingsstrijd in de VS. Vanaf middernacht gaat Stef Wauters de nacht in, om meteen duiding te geven bij de eerste uitslagen die binnen komen. Ook voor de eerste reacties en analyses zit de kijker de hele nacht goed bij VTM NIEUWS en HLN LIVE.

The day after - 4 november

Als alle stemmen geteld zijn en de winnaar bekend is, komt VTM NIEUWS 's ochtends met extra nieuwsuitzendingen, vanaf 5.00 uur, zolang er belangrijke ontwikkelingen zijn. De hele dag blijven VTM NIEUWS en HLN stand-by om, als dat nodig zou zijn, meteen in te breken met extra uitzendingen en LIVE updates. En uiteraard zal een groot deel van de normale uitzendingen om 13.00 en 19.00 uur in het teken staan van de Amerikaanse verkiezingen.