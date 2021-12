All I want for Christmas... Kerstbomen en cadeaus bij Nostalgie!

Bij Nostalgie draait de Magic Memory Maand op volle toeren. Tussen de beste classics en de warme verhalen van luisteraars door geven de Nostalgie dj's veelvuldig kerstbomen en cadeaus weg. Sfeer én feelgood gegarandeerd.

En voor wie 24/24u kerstsongs wil is er het digitale kanaal Nostalgie Extra X-Mas.

'Heb je nog geen kerstboom in huis gehaald? Wacht nog even om er één te kopen want deze week geven wij tientallen prachtige Nordmann kerstbomen weg. Luisteren, tune herkennen en meespelen. Meer moet dat niet zijn om met ons mee te vieren!', aldus dj Marcia Bwarody, die blij is dat Nostalgie na de succesvolle editie van vorig jaar, opnieuw kan uitpakken met een straffe Magic Memory maand.

En na de Kerstbomen deze week gaat Nostalgie voluit voor wat er onder die bomen thuis hoort: prachtige cadeaus. Boekenpakketten, feestkledij, familietrips, culinaire verwennerij, tot en met een complete keuken die je op 24 december kan winnen. Meedoen kan zowel op radio als online want ook op nostalgie.be en in de app zijn er elke dag cadeaus te winnen.

Creative director Kevin De Geest: 'Mooie cadeaus weggeven is heel fijn natuurlijk maar waar het eigenlijk om draait is al die warme verhalen die we samen met onze luisteraars kunnen vertellen. Verhalen van verbinding, van mooie herinneringen en van hoop. En dat met de beste Classics eromheen. It’s a kind of Magic.'