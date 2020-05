Alex Callier onder vuur na alternatief Songfestival

Door de maatregelen in verband met het coronavirus kon het Eurovisiesongfestival zaterdag niet doorgaan. De fans konden wel genieten van een alternatieve show waarin alle deelnemers van 2020 de klassieker 'Love shine a light' zongen. Enkel Belgi deed niet mee.

Alex Callier, die samen met zijn band Hooverphonic België zou vertegenwoordigen, legt zijn keuze uit. 'Ik heb me geëngageerd om mee toe aan het Songfestival, niet om samen 'Love shine a light' te zingen. Daarvoor heb ik nooit mijn oke gegeven. Ik vind het bovendien geen goed nummer', liet hij weten in de tv-journaals. 'Ik sluit nooit artistieke compromissen. Als de opbrengst naar een goed doel was gegaan, had ik het misschien overwogen, maar dat was nu niet het geval.'



Op sociale media is Callier nu kop van jut. Fans noemen hem dom en arrogant en hebben het over misplaatst divagedrag, al nemen sommigen het ook voor hem op. Peter Van de Veire, die zaterdag het commentaar verzorgde, zit met een dubbel gevoel. 'Het is natuurlijk jammer dat België als enige land niet meedeed, maar ik begrijp Alex Callier ook wel'laat hij weten. 'You love him or hate him. Hij is een echte perfectionist die zelden afwijkt van zijn visie, maar volgend jaar zal hij een nog straffer nummer dan 'Love shine a light' moeten brengen. Al is de kans groot dat het publiek dit tegen dan al lang vergeten is', besluit hij.



De VRT heeft voor de uitzending met Callier gepraat. 'We respecteren de keuze van de band, maar vinden het jammer', klinkt het aan de Reyerslaan.



