Adolphe Bastinstraat is De Warmste Straat van Leuven

Foto: Studio Brussel - © VRT 2020

Het is zover: de 20ste en laatste plek waar Studio Brussel 'Beats of Love' zal draaien is bekend: Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani maakte zonet samen met Eva De Roo bekend dat de Adolphe Bastinstraat De Warmste Straat van Leuven is.

Mohamed Ridouani (burgemeester van Leuven): 'De Adolphe Bastinstraat, in de volksmond 'den Bastin', staat symbool voor heel Leuven. Het is namelijk een straat met enorm veel diversiteit, waar van 0 tot 94 jaar zowat alle inwoners bij elkaar leven, waar men zorgzaam is voor elkaar, aandacht heeft voor elkaar én waar toch regelmatig samen veel plezier wordt gemaakt.'

De Warmste Straat

Samen met Stad Leuven lanceerde Studio Brussel een tijdje geleden in Leuven een oproep voor een zoektocht naar De Warmste Straat. Die straat krijgt een wel heel bijzondere kerstavond, want Selah Sue zal er, live en coronaproof, een miniconcert spelen. De zoektocht zit er nu op: de Adolphe Bastinstraat mag zich trotse De Warmste Straat noemen.

Selah Sue

Mis niets van het exclusieve straatconcert morgen, donderdag 24 december, tussen 16.30 en 17.00 uur op Eén, via de Studio Brussel-app of Facebook-pagina van Studio Brussel.