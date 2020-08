Acteur Wouter Van Lierde overleden

Gisteren, dinsdag, is acteur Wouter Van Lierde overleden. Dat maakte zijn cabaretgroep De Schedelgeboorten bekend op hun Facebookpagina.

Van Lierdes bekendste rol is ongetwijfeld die van seriemoordenaar Luc Feiremans in het zesde seizoen van 'Flikken', maar kijkers herinneren hem zich vast ook door zijn gastrollen in onder andere 'F.C. De Kampioenen', 'De Kotmadam' en 'Witse'. In 2015 was hij nog te zien in 'Thuis', waar hij de rol van privédetective Thomas Smith voor zijn rekening nam. Op de set van de populaire Eén-soap speelde hij overigens samen met zijn zus Monika, die dokter Ann vertolkt.



Van Lierde leed al geruime tijd aan een zware ziekte. Hij werd 57 jaar oud.



Bron: Het Laatste Nieuws