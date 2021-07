Acteur Michel Van Dousselaere overleden

Acteur Michael Van Dousselaere is overleden. Hij werd 73 jaar oud en leed al een tijd aan een zeldzame vorm van dementie. Van Dousselaere is bekend van o.a. 'Het Goddelijke Monster', 'Danni Lowinski' en 'Aspe'.

Van Dousselaere leed al 7 jaar aan een zeldzame vorm van progressieve afasie. Hierdoor verloor hij geleidelijk aan zijn spraakvermogen en ging hij ook fysiek achteruit. In 2018 getuigde hij en zijn vrouw hierover in de de Canvas-documentaire 'Michel: acteur verliest de woorden'. Rode draad was een laatste monoloog die hij speelde. Het was zijn manier om afscheid te nemen van het vak en publiek.

'Zaman', 'Zot van A', 'Groenten uit Balen' of 'Tot Altijd'... Het zijn maar enkele films uit het indrukwekkend lange lijstje waarin Van Dousselaere een rol speelde. Ook op televisie schitterde hij in heel wat reeksen. Als commissaris Roger De Kee in 'Aspe', textielbaron Leo Deschryver in 'Het Goddellijke Monster' of de vader van 'Danni Lowinski. Het lijstje van Vlaamse en Nederlandse series is eveneens oneindig. Naast film en tv speelde en regisseerde hij ook in het theater.

Bekijk hier de trailer van 'Michel, acteur verliest de woorden':