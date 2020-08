Acteur Luk Van Mello ('Wittekerke') overleden

Gisteren, dinsdag, is acteur Luk Van Mello overleden. Zijn bekendste rol was die van Bob Bauterse in 'Wittekerke'.

Drie seizoenen lang vertolkte Van Mello de rol van maatschappelijk werker Bob Bauterse in de VTM-soap. Daarnaast was hij ook actief in het theater, zowel in Nederland als in Vlaanderen. Kijkers herinneren zich hem vast ook door zijn bijrollen in onder andere 'Baantjer', maar ook als stemacteur was hij actief. Zo verleende hij zijn stem aan het personage Hamm in de Nederlandstalige versie van de Pixar-films 'Toy Story' en 'Toy Story 2'.



Luk Van Mello werd 69 jaar oud. De crematie vindt plaats in besloten kring.



Bron: Het Laatste Nieuws