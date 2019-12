9828 lopers geven alles op de eerste Warmathon in Kortrijk

Foto: © VRT 2019

Met de Warmathon zet De Warmste Week een heleboel mensen ook letterlijk in beweging voor de goede doelen die zij belangrijk vinden.

Vandaag gaf burgemeester Vincent Van Quickenborne het startschot voor de eerste Warmathon in Kortrijk. En dat was meteen een enorm succes: maar liefst 9828 lopers kwamen samen aan de Sportcampus Lange Munte om rondjes te lopen van zo’n 3 kilometer. Daarmee was deze eerste editie van de Warmathon in Kortrijk meteen helemaal volzet. Heel wat sportievelingen kozen bovendien voor het openbaar vervoer of de fiets. Zo kwamen er ruim 1100 bezoekers met de fiets naar de Warmathon. Als je mee doet met de Warmathon kies je zelf welk goed je steunt én voor welk bedrag. In totaal werd er zo op de Warmathon in Kortrijk 108 793 euro bij elkaar gelopen voor de 2088 goede doelen van De Warmste Week.

De Warmathon in Kortrijk was de hele dag live te volgen op MNM, via de radio en te bekijken via de MNM-app. Vanop het Warmathon-podium werden de lopers aangevuurd door de beats van Dj Merlo en de aanmoedigingen van MNM-dj’s Brahim en Tom De Cock. Heel wat lopers kwamen langs in de uitzending bij MNM-dj’s Laura Govaerts, Sander Gillis en Tom De Cock.

Morgen donderdag 19 december om 12.00 uur weerklinkt het startschot voor de Warmathon in Brussel. Voor het eerst kunnen sportievelingen er rondjes lopen voor een zelfgekozen goed doel in en op de magische piste van het Koning Boudewijnstadion.

Er zijn enkele nog plaatsen voor de Warmathon in Brussel, net als voor Antwerpen en Beringen. De Warmathons in Gent en Leuven zijn volzet.

