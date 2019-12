8750 lopers aan start Warmathon Antwerpen

Foto: © VRT 2019

'De Warmste Week' heeft vandaag opnieuw duizenden mensen op de been gebracht op de Warmathon in Antwerpen. Om 10.00 uur vanochtend blies burgemeester Bart De Wever de vierde Warmathon in gang.

De Wever liep - op zijn verjaardag nota bene - twee uur lang rondjes in zijn stad en voor zijn zelfgekozen goed doel. In totaal toonden 8750 deelnemers zich van hun sportiefste én warmste kant op Linkeroever. Samen liepen ze maar liefst 102 054 euro bij elkaar voor de 2088 goede doelen van De Warmste Week.

Ook in Antwerpen kwamen er opnieuw een heleboel actievoerders langs om te vertellen over hun inzet voor De Warmste Week aan MNM-dj’s Tom De Cock, Brahim, Dorianne Aussems en Laura Govaerts. Zo kwam Elke Verbeelen uit Mortsel langs in de mobiele radiostudio. Zij vertelde over haar kerstkaartenactie voor de afdeling kindercardiologie van het Universitair Ziekenhuis Leuven. Elke en haar man brachten daar heel wat tijd door met hun zoontje Jack, die afgelopen zomer met hartafwijkingen werd geboren. Elkes moeder stak haar hart en creatieve ziel in het ontwerp van de kaartjes die op minder dan twee weken tijd uitverkocht waren. In De Warmste Week-actietent luisterden vandaag onder meer Bart Peeters en Leen Dendievel naar verhalen van actievoerders.

MNM-dj Tom De Cock waagde zich ook even aan een historische live verbinding tussen MNM en Klara met Klara-presentatrice Greet Samyn. Ze praatten on air op beide radiozenders over elkaars initiatieven voor De Warmste Week: Tom De Cock over de Warmathons, en Greet Samyn over de warme verzoekjesradio van Klara vandaag tussen 7.00 en 18.00 uur.

Zondag 22 december houdt de Warmathon halt in Leuven. Afsluiten doet de Warmathon op maandag in Beringen.