34-jarige Preben uit Gent is nieuwe 'Homo universalis'

Foto: Eén - © VRT 2020

Het is zover: de finale van de populairste spelrubriek van Vlaanderen, 'Homo universalis' in 'Iedereen Beroemd', is net gespeeld.

De 34-jarige Preben uit Gent mag zich tot nieuwe 'Homo universalis' kronen na een spannend finalespel. Hij nam het daarin op tegen de 39-jarige Stijn uit Lochristi. De opdracht was simpel: vanuit stilstand zonder afstoot beginnen schommelen en een toren dozen omverduwen. Na een moeilijke start bij beide heren vond Preben het juiste ritme en kon hij zich kronen tot 'Homo universalis'.

Preben: 'Na de halve finale was ik al in de zevende hemel. Ik was echt dankbaar dat ik de finale met Stijn mocht spelen. De stress was helemaal van me afgevallen. Toen ik hoorde dat de finale een fysieke proef was, voelde ik een kans op de overwinning. Maar ik durfde nog niet hardop dromen. De proef zelf liep niet van een leien dakje: die schommel wilde maar niet bewegen. Ik merkte op dat Stijn ook niet verder kwam. Ik herdacht mijn aanpak, had de sleutel tot beweging gevonden, en voelde dat ik ging winnen. De adrenaline deed me alle spierpijn vergeten en toen... confetti! Ik had gewonnen!'

Alle andere kandidaten van dit seizoen mochten bij de finale-opname zijn om (met mondmasker aan en afstand tussen hen) Stijn en Preben aan te moedigen. De twee finalisten mochten ook twee mensen uit hun bubbel uitnodigen, om hen extra aan te moedigen en na de finale mee te kunnen vieren of om troost bij hen te kunnen vinden.

Preben: 'Ik had mijn vriendin en mijn mama uitgenodigd. Hun aanmoedigingen hebben me tijdens de proef gesterkt. Het was ook geweldig om alle andere kandidaten terug te zien.'

Wie waren de finalisten?

Preben (34) uit Gent: Preben is penitentiair bewakingsassistent, valt op door zijn vele tattoo's en hobby's als lederbewerking en vissen op zee. Hij is in 'Homo universalis' een van de kandidaten die het meest zijn kalmte kan bewaren op belangrijke momenten.

Stijn (39) uit Lochristi: Stijn is als operations officer bij Singapore Airlines verantwoordelijk voor het inladen van cargovliegtuigen en heeft een grote Lego-collectie. Hij is met voorsprong de luidst vloekende kandidaat, die wel steeds met originele scheldwoorden voor de dag komt.

Het competitieve beest in Preben

Hoe heeft Preben het hele 'Homo universalis'-avontuur beleefd?

Preben: 'Ik keek vroeger regelmatig naar 'Homo universalis' en vond de verscheidenheid van de creatieve proeven heel aantrekkelijk. Ik dacht: 'Dat kan ik ook!' Ik vind dan ook van mezelf dat ik nergens in uitblink, maar toch alles een beetje kan (lacht). Maar ik had in geen duizend jaar gedacht dat ik kon winnen. Na enkele proeven wist ik wel dat ik kans maakte om ver te raken, maar dit spel is onderhevig aan stress en geluk. Dat ik alle 99 spelletjes zou spelen, kwam dan ook niet in m'n wildste dromen voor.'

Preben kenmerkte zich als een enthousiaste kandidaat, die in alle situaties erg rustig kon blijven. Waar komt die kalmte vandaan?

Mijn sterkste punt is dat ik rustig kan blijven, ook al voel ik stress, ook al gaat het de foute kant uit. Ik denk dat ik dat mede te danken heb aan mijn job: ik kom in veel stresssituaties waar je aan veiligheid en gezondheid moet denken. Ook omdat ik stotter heb ik van jongs af aan in veel situaties mijn cool moeten kunnen bewaren. Nu ben ik zelfzeker, maar ik kan je garanderen: de stress die ik voelde om als tienjarige 'p-p-p-p-pistolets' te bestellen bij de bakker, die moet uit je lijf. Anders kom je nergens.

Preben wint, naast de titel van Homo universalis, ook een reischeque: 'Eerst en vooral ga ik eens goed op reis met mijn vriendin. Dat hebben we al lang niet meer gedaan. Ik heb vooraf ook met de carpool-kandidaten Sofie, Bavo en Maike afgesproken dat als een van ons wint, we samen een tripje maken. We hopen dat het virus zal gaan liggen en we een geweldig jaar kunnen beleven.'

