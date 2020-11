20.000 kinderen en jongeren volgen Rode Neuzen (k)Uur met 'meester' Jonas Van Geel en 'juf' Birgit Van Mol

Foto: Rode Neuzen Dag - © DPG Media 2020

Een lege stadsschouwburg in Mechelen en toch hebben ongeveer 20.000 Vlaamse leerlingen de Rode Neuzen (k)Uur gevolgd. 'Meester' Jonas Van Geel en 'juf' Birgit Van Mol namen vanop het podium en via een livestream de presentatie van deze online weerbaarheidstraining voor hun rekening.

'Initiatieven als dit zijn heel erg nodig', weet Rode Neuzen Dag-ambassadrice Birgit Van Mol. 'Kinderen en jongeren zijn veel van hun zekerheden kwijt door corona. Ze hebben het vaak moeilijk om daar mee om te gaan. En 't is natuurlijk de taak van Rode Neuzen Dag om hen hierin bij te staan. Want de actie vraagt al 5 edities aandacht voor onze jongeren die het mentaal moeilijk hebben. Ook al kunnen we fysiek niet bij hen zijn in 2020, we moeten hen net nu blijven helpen. De vraag is trouwens ook groot: maar liefst 20.000 leerlingen volgden vandaag deze online cursus.'

Er waren vandaag twee sessies: een Rode Neuzen (k)Uur in de voormiddag voor lagere scholen en in de namiddag eentje voor middelbare en hogescholen. Die laatste groep volgt deels onderwijs van thuis, wat maakt dat heel wat leerlingen de livestream thuis gevolgd hebben. Zoals Amélie De Ruyck uit het 4de jaar humane wetenschappen van de Sint Leo Hemelsdaele Secundaire School uit Brugge en Emma Vandenbussche die op dezelfde school in het 6e middelbaar zit.

'Ik was echt aangenaam verrast', vertelt Emma na afloop. 'Ik heb nu echt het gevoel dat we over 'zware' onderwerpen zoals eenzaamheid en faalangst kunnen spreken - gewoon door de manier waarop de getuigen spraken over dingen als sexting en zo.'

'Meester' Jonas en 'juf' Birgit hebben tijdens de Rode Neuzen (k)Uur voor het middelbaar en hoger onderwijs ook een poll gehouden om te informeren naar hoe jongeren zich nu voelen. Jongeren konden interactief deelnemen en vragen beantwoorden. Voor de lagere scholen, waren dat eenvoudige en klassikale ja/neen vragen. De leerlingen die ouder zijn dan 12, kregen drie vragen voorgeschoteld en konden deelnemen via hun smartphone.

Resultaten poll bij middelbaar: ongeveer helft jongeren heeft wel eens last van depressieve gevoelens

Op de vraag: 'In welke mate heb je goede sociale contacten op dit moment?' Slechts ⅓ van de jongeren geeft aan weinig of geen sociale contacten te hebben, vandaag. De rest is duidelijk tevreden. Toch wel een verbetering is dat tegenover een recent onderzoek van het kinderrechtencommissariaat. Dat ging over de eerste lockdown waarbij 47,2% van de kinderen zich toen eenzamer voelde.

Op de vraag: 'In welke mate heb je sinds de nieuwe lockdown last gehad van depressieve gevoelens?' geeft ongeveer de helft van de jongeren aan daar wel eens significant last van te hebben. Als we dat vergelijken met de eerste lockdown, dan gaf 36% van de jongeren aan dat hij/zij zich meer triestig voelde dan anders. Daar dus wel een stijging.

De laatste vraag tenslotte ging over het hebben van angstgevoelens en of die sinds de lockdown waren toegenomen. Daar valt op dat die niet zijn toegenomen bij de jongeren. Het gaat dan vooral om angst om besmet te worden, maar ook angst om studieresultaten of angst voor de toekomst.

Laura Tesoro was de vliegende reporter van dienst en ging onder andere meester David van basisschool Zonnebloem in Puurs-Sint-Amands verrassen. De leerkracht had tijdens de lockdown elke dag een online video-moment met zijn leerlingen om te horen hoe het met ging en hij ging zelfs met zijn fiets aan huis bij zijn klas om zeker contact met hen te hebben.

En Stien Edlund riep op om massaal mee te doen aan #ShareYourSong om via muziek je vrienden een hart onder de riem te steken.

Singer/songwriter Arne Vanhaecke aka Dr. Soul liet tijdens de (k)Uur een eerder wetenschappelijk licht schijnen op 'Hoe muziek je kan helpen in een moeilijke periode'. 'Zet bijvoorbeeld eens triestige muziek op en geef je helemaal over aan de emoties die je dan voelt. Dat zuivert de ziel en je zal je nadien echt beter voelen', vertelt hij.

Rode Neuzen (k)Uur voor ALLE scholen

'Wat ben ik blij dat we dit hebben kunnen doen. Vanuit ons 'theaterkot' aan al die jongeren laten weten: 'Mannekes, je bent niet alleen en nog even volhouden'. Het heeft mij zélf trouwens ook echt deugd gedaan', vertelt 'meester' van dienst Jonas Van Geel.

Heeft jouw school de Rode Neuzen (k)Uur gemist? Geen nood - je kan de (k)uur nog uitgesteld kijken door je alsnog als school aan te melden via www.rodeneuzendag.be. Dan krijg je exclusief toegang tot dit gratis lesuur. En dat tot 4 december. 'Want eerlijk: ik denk dat ALLE jongeren in Vlaanderen - nu meer dan ooit - alle steun kunnen gebruiken', besluit meester Jonas.

Rode Neuzen Dag is een initiatief van VTM, Qmusic, HLN en Belfius. Rode Neuzen Dag zelf vindt plaats op 4 december.