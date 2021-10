100 tinten zwart bij Willy: Annelies Orye en Stijn Meuris presenteren de 'New Wave 100'

Radiozender Willy brengt vrijdag 29 oktober acht uur lang een ode aan de donkere muziek uit de jaren '80. Stijn Meuris en Annelies Orye presenteren van 10.00 tot 18.00 uur voor het tweede jaar op rij de 'New Wave 100', waarbij de zender op zoek gaat naar dé beste new wave tracks aller tijden, gekozen door de luisteraars zelf.

Kunnen Robert Smith en zijn kompanen van The Cure de hoogste positie vasthouden met hun klassieker ‘A Forest’ of stoot iemand anders hen van de troon? En welke zwartgetinte klassiekers maken dit keer kans op een notering?

'De eighties zijn terug, en hoe! Omdat de eerste 'New Wave 100' op Willy vorige herfst een doorslaand succes was - met de hoogste luistercijfers tot dan toe en massaal veel reacties -, doen we dat dit jaar gewoon opnieuw', vertelt Stijn Meuris. 'Omdat het kan. En op verzoek van velen. Willy neemt new wave ernstig, zoals het hoort. Het is ook prettig om te zien hoe muziek uit de alternatieve scene van decennia geleden ook nu nog jonge artiesten en bands inspireert. Om maar iets te zeggen: geen ‘The Haunted Youth’ of ‘Whispering Sons’ zonder de jaren tachtig', vult Annelies Orye aan.

De 'New Wave 100' is de perfecte opwarming voor Sinner's Day, dat plaats zal vinden in Heusden-Zolder van 30 oktober tot en met 1 november. Op de affiche staan onder andere DAF, Gary Numan en Clan Of Xymox.

Luc Janssen duikt op de vooravond van de New Wave 100 in zijn eigen platenkast

Willy-dj Luc Janssen heeft op de vooravond van de 'New Wave 100', op donderdag 28 oktober, nog iets extra in petto. In 'Grauwzone' duikt hij van 21.00 uur tot middernacht in zijn eigen platenkast en zorgt hij voor voortwoekerende new wave tracks die niet in de lijst staan. 'De songs die in de 'New Wave 100' terecht zijn gekomen zijn stuk voor stuk de partyhits van toen, maar er is natuurlijk nog véél meer donkere muziek gemaakt begin jaren ‘80. Voor de vleermuizen en donkere types ga ik de muziek draaien die niet in de top 100 hoort, maar voor een groot stuk aan de basis ligt voor wat later het commerciële verzamelcircuit van de new wave geworden is', vertelt Luc.

Luister naar Willy via de website willy.radio, DAB+, de Willy-app, via smartspeakers (commando: 'Hey Google, praat met Willy Radio') en bij Telenet op kanaal 931. Willy op de voet volgen? Dat kan via Willy’s Facebookpagina en Instagram.

'New Wave 100', vrijdag 29 oktober van 10.00 tot 18.00 uur op Willy.