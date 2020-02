Zorgen om toename aan robots in 'Knappe Koppen'

In 'Knappe Koppen' geven topwetenschappers antwoord op kijkersvragen. De vraag van vandaag is van Carin. Zij wil weten wat wij straks moeten als robots slimmer zijn dan wij. Carin is jurist.

De computer heeft haar werk tijdens haar loopbaan een stuk makkelijker gemaakt. Toch maakt ze zich ook zorgen over toename van zelfdenkende computers of robots. Zeker nu ze sinds kort een kleinzoon heeft. Hoe zal hij opgroeien in een wereld van slimme robots en kunstmatige intelligentie?

In het Trippenhuis, de zetel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van de Wetenschappen, krijgt Carin antwoord op haar vraag in de vorm van een privécollege van Carlo van de Weijer. Hij staat aan het hoofd van een gloednieuw Instituut voor kunstmatige intelligentie van de Technische Universiteit Eindhoven. Hier werken honderden wetenschappers aan zelfdenkende computers. Carlo van de Weijer onderzoekt de impact van robotisering op ons leven. Hij zal Carins vraag zeker kunnen beantwoorden.

