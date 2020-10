Zondag zie je 'Personae' in '3Lab' op NPO 3

Personae observeert vijf vrouwen vanaf het moment dat ze s ochtends hun ogen openen, tot het moment waarop ze klaar zijn om de buitenwereld te betreden.

Gedurende hun dagelijkse ritueel in de slaapkamer ontvouwt zich een intieme metamorfose die even herkenbaar als verrassend is.

Net zoals de meeste westerse vrouwen, genieten ook Nederlandse vrouwen de vrijheid om hun eigen keuzes te maken in hoe ze er uitzien. Maar communiceert dat eigenlijk wie je echt bent? 'Personae' nodigt het publiek uit om na te denken over (vrouwelijke) identiteit.

Met het portretteren van vrouwen in hun private domein werpt dit zeer visuele documentaire essay een vrouwelijke blik op vrouw-zijn. In een wereld waarin een eerlijke representatie van vrouwen allerminst vanzelfsprekend is, is dit nog steeds noodzakelijk.

'3lab: Personae', zondag 1 november om 23.05 uur bij BNNVARA op NPO 3.